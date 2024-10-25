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瑞銀今（25）日發布「2024年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告」，高淨值人士對藝術與古董方面的消費依舊持續，藝術相關活動的參與率也超越疫情前的水準， 其中X世代收藏家的平均支出最高，而台灣的高淨值人士收藏中，頂尖藝術家作品佔比高達33%，也有許多高淨值人士已開始規劃捐贈或遺贈作品，其中在台灣有超過60%的高淨值人士已計劃將他們的作品捐贈給博物館。這份報告是由文化經濟學家、Arts Economics 創辦人Clare McAndrew博士撰寫，並與瑞銀聯合發佈，深入分析高淨值收藏家的藝術消費、活動參與率、收藏動機，以及他們與藝術家、畫廊和機構之間的互動。根據瑞銀「2024年全球財富報告」的預估，未來20至25年內將有83.5兆美元的財富傳承。這次調查規模空前，涵蓋了14個市場包括巴西、法國、德國、香港、印尼、義大利、日本、中國大陸、墨西哥、新加坡、瑞士、台灣、英國和美國的超過3660多位高淨值收藏家。調查結果顯示，2024年上半年受訪高淨值收藏家在藝術與古董方面的中位支出為25555美元，若全年維持相同水平，則顯示支出相對穩定，其中中國大陸支出於疫情後保持強勁回升，受訪的300位中國大陸高淨值人士於2023年及2024年上半年在藝術及古董方面的中位支出最高，達97000美元，是其他受訪市場2024年上半年中位支出的兩倍多；其次是法國（38000美元）、意大利（32000美元）、英國（31000美元）和香港（28000美元）。值得注意的，X世代受訪收藏家在 2023年的平均支出最高為578000美元；並在2024年上半年持續領先，其支出水準比千禧世代的支出高出1/3，是Z世代和前幾代收藏家支出的兩倍。另外，有91%的高淨值收藏家擁有透過遺囑或其他遺贈方式繼承或受贈的收藏品，72%保留了其中部分作品。儘管各世代之間品味不同，但僅有不到1/3的千禧世代與Z世代受訪者因所繼承的作品與其個人收藏品味不同，而選擇出售或捐贈所繼承的作品。同時，高淨值收藏家在2023年和2024年表現出強烈意願向新畫廊購買藝術品，有88%的受訪者曾透過藝術經銷商在新畫廊購買作品。而高淨值收藏家的支出中，52%用於收藏新興藝術家的作品，21%則分配給中期藝術家的作品，26%用於已確立地位的知名藝術家的作品，其中大多數為在世藝術家。不過，這次調查發現，衝動購買減少，女性藝術家作品收藏增加，受訪的高淨值人士更傾向在收藏前進行背景研究，衝動購買的比例從2023年的10%降至1%。受訪收藏家的藏品中，女性藝術家作品的收藏比例創7年來的新高，佔44%。面對在複雜的市場，高淨值收藏家仍保持樂觀，2024年上半年的支出呈現穩定的跡象，91%的高淨值受訪者對未來6個月的全球藝術市場表現持樂觀態度，高於2023年底的77%。Arts Economics創辦人兼作者Clare McAndrew表示，高淨值人士在2024年持續在藝術市場中扮演重要的作用。這次調查結果顯示市場活動依舊穩定，儘管按價值計算的平均支出明顯下降。受訪的高淨值人士在2023年與2024年透過更多元化的方式與價位進行交易，與往年相比，他們與更多畫廊合作，包括新興畫廊，而這些變化有助於市場擺脫過去由高端交易主導的局面，可望推動市場重心的持續轉移，擴大市場基礎，推動更親民的藝術作品在市場發展，進而增加未來市場更大的穩定性。瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）也提到，瑞銀「2024年全球財富報告」顯示，亞太地區的整體財富增長最快，自2008年以來增幅近177%。未來5年內，包括印尼、日本、南韓與台灣等亞洲關鍵地區的百萬富翁數量預計將增長最快。 在疫情後，亞太地區高淨值人士對藝術市場的支出保持強勁，這些現象顯示亞太地區的高淨值人士將在未來藝術市場方面，扮演日益重要的角色。