我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人氣團體FEniX將於11月3日下午3點20分，到ITF台北國際旅展可樂旅遊舞台（圖／踢帕娛樂提供）

▲日本航空攜手日本8縣市參展，推出期間限定來回機票感恩特惠，台北日本來回經濟艙6,999元起（圖／美聯社／達志影像）

▲可樂旅遊推出「韓國釜邱超值選5日」，兩人同行價1萬8988元起，等於每人團費萬元有找。（圖／可樂旅遊提供）

▲全台飯店因應ITF台北國際旅展，住宿券最低下殺1.9折起，圖為台北遠東香格里拉飯店的「豪華客房」，雙人住宿一晚含兩客早餐套組15張，原價37萬680元，約享1.9折，優惠價7萬1,235元，每張4749元。（圖／台北遠東提供）

全台規模最大的ITF台北國際旅展，11月1日至4日將於台北南港展覽館一館登場。展出達1,500個攤位，主辦單位推出凡進場即可兌換eSIM。多家航空公司中，日本航空祭出買日本國際線機票，送日本國內線免費各加１段延伸航段，而長榮航空將以全新Hello Kitty彩繪機為展場主題。旅行社方面，可樂旅遊推「韓國釜邱超值選5日」，每人團費萬元有找。飯店住宿券更是推出超狂優惠，台北遠東香格里拉住宿券打到1.9折，凱撒飯店連鎖、福容飯店與雲朗觀光集團推出聯合住宿券，每張2千多元就能雙人入住一晚。台灣偶像男團FEniX將於11月3日下午3點20分親臨旅展現場可樂旅遊舞台，預計帶來粵語新歌《千禧飲茶 YUM CHA2000》現場演出。開展首日下午1點FUBON ANGELS將在交通部航港局展館表演，同日下午1點30分日本自助旅遊中毒者林氏璧於大會舞台分享2025直飛神戶旅遊提案，知名Youtuber展榮、展瑞下午3點也會現身大會舞台等。此次ITF台北國際旅展，主辦單位規劃好禮多重送，像是ITF入場禮，凡進場即可兌換eSIM，數量有限，送完為止。當日單筆消費金額滿1萬元，即可兌換1份限量好禮。另有信用卡滿額禮，以及LINE Pay優惠券折扣等活動等。日本航空攜手日本8縣市參展，推出期間限定的來回機票感恩特惠，台北日本來回經濟艙6,999元起，只要買日本國際線機票，往返可於日本國內線免費各加１段延伸航段。長榮航空以全新Hello Kitty彩繪機為展場主題，特別打造在空中飛翔的Q版閨蜜機模型以及高達6公尺的模擬客艙環境。星宇航空消費滿1萬元並於展場出示證明，即可抽亞洲區不限航點商務艙來回機票、不限航點經濟艙來回機票、30,000哩程等好禮。各家旅遊業者也推優惠行程，五福旅遊推越南「芽莊大叻」5日遊2萬6500元起，升等一晚五星級飯店、贈送網卡，旅展再享第二人減3,000元。可樂旅遊「韓國釜邱超值選5日」走訪八公山道立公園、甘川洞文化村、釜山樂天世界樂園、樂天Outlet等大邱與釜山景點，兩人同行價1萬8988元起，等於每人團費萬元有找。雄獅旅遊帶來春節親子避寒好去處「關島」自由行5日，直飛杜夢灣賞夕陽海景59,800元起。Klook將於現場祭出全站1折起超殺優惠，推出「日本環球影城買1送1」、「住宿買2千折1千元」、「不限流eSIM 1折」等活動！現場只要至Klook攤位玩遊戲，就抽日本星野飯店「界」系列住宿一晚飯店住宿券最優打到1.9折，是台北遠東香格里拉飯店，折扣下來每晚4749元。凱撒飯店連鎖則推出「2,699元聯合住宿券」，買10張送1張，可使用在集團共9家飯店。雲朗觀光集團推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元，福容飯店「聯合住宿券」集結全台18家，且享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。餐券部分台北遠東香格里拉香宮粵菜餐廳「烤鴨海鮮雙享四人套餐」原價9,346元，特價6.3折5,888元；君品酒店「茶苑10盎司牛排雙人套餐券」，優惠價1,699元，平均一人不到850元，即可享用「頂級牛排10盎司」套餐及多道經典料理；台北美福大飯店人氣「彩匯自助餐」四人同行券原價4,840元，特價6.9折3,360元，現省1,480元。台北新板希爾頓青雅中餐廳推出人氣招牌「4,280元嫣紅鵝饗食券」，五道招牌全鵝料理適合4人享用。日期：11月1日(五) 12:00~18:0011月2日(六) ～11月4日(一) 10:00~18:00地點：台北南港展覽館一館1、4樓▲2024 ITF台北國際旅展於11月1日至11月4日在台北南港展覽館登場。（圖／NOWnews社群中心）