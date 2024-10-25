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司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案，今（25）日下午3時作出判決。引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲。對此，民進黨立委黃捷表示，國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委黃國昌藍白兩大法學支柱，現在看起來只是神棍。兩人寫的爛法，在大法官面前，終究是無所遁形。黃捷表示，憲法法庭今天宣判，國會擴權法，幾乎全數都被大法官宣告違憲，即日起廢止。「要求總統至立院國情報告及答詢」、「有關反質詢的所有行政、刑事處罰及移送彈劾」、「國會調查權中有關法人或私人的裁罰」以及「藐視國會罪」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲，即日起即失效。黃捷指出，翁曉玲、黃國昌藍白兩大法學支柱，現在看起來只是神棍。兩人寫的爛法，在大法官面前，終究是無所遁形。雖然垃圾法案從今天起被丟進垃圾桶裡，但這段時間藍白對社會的傷害及消耗已經造成。這幫人應接受社會的撻伐與檢討，更應自省改過，而不是走火入魔、心存報復，還想修法癱瘓憲法法庭。黃捷說，憲法法庭是人民權益最後救濟手段，有98%的釋憲案都是人民聲請。癱瘓憲法法庭不會報復到民進黨，而是害人民變成政治攻防的犧牲品。