麥當勞近日跟日本人氣動漫《獵人》聯名，推出一系列的周邊，包含盲卡包、BOOK牌、精美收藏盒等，讓粉絲為之瘋狂，而麥當勞也進行了一波網紅行銷，將300份完整周邊贈送給各大網紅，讓他們拍攝開箱影片，其中網紅命理師「簡少年」也有收到，更曝光自己是《獵人》的「骨灰級讀者」：「一張張的卡對於我們可以說是靈魂生命般的存在。」
簡少年收到《獵人》公關品 認了是骨灰級粉絲
簡少年22日在Threads上發文，開心表示自己也收到了麥當勞和《獵人》聯名的完整周邊：「看到有人意外我怎麼會收到獵人卡箱，只能說一定是我的宅鬥力突破天際，因為我獵人可是從週刊連載第一話開始看的骨灰級讀者！」更坦言自己非常喜歡收集卡牌：「我不只是漫畫狂人，同時也是收卡狂人，所以我非常理解粉絲們的心情，畢竟那一張張的卡對於我們可以說是靈魂生命般的存在。」
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簡少年22日在Threads上發文，開心表示自己也收到了麥當勞和《獵人》聯名的完整周邊：「看到有人意外我怎麼會收到獵人卡箱，只能說一定是我的宅鬥力突破天際，因為我獵人可是從週刊連載第一話開始看的骨灰級讀者！」更坦言自己非常喜歡收集卡牌：「我不只是漫畫狂人，同時也是收卡狂人，所以我非常理解粉絲們的心情，畢竟那一張張的卡對於我們可以說是靈魂生命般的存在。」