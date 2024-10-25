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▲簡少年在Threads上曬出珍藏卡牌，更在IG發布動態，表示自己拿到了傳說中的公關品，證明自己是真粉絲。（圖／IG iletyou888）

麥當勞近日跟日本人氣動漫《獵人》聯名，推出一系列的周邊，包含盲卡包、BOOK牌、精美收藏盒等，讓粉絲為之瘋狂，而麥當勞也進行了一波網紅行銷，將300份完整周邊贈送給各大網紅，讓他們拍攝開箱影片，其中網紅命理師「簡少年」也有收到，更曝光自己是《獵人》的「骨灰級讀者」：「一張張的卡對於我們可以說是靈魂生命般的存在。」簡少年22日在Threads上發文，開心表示自己也收到了麥當勞和《獵人》聯名的完整周邊：「看到有人意外我怎麼會收到獵人卡箱，只能說一定是我的宅鬥力突破天際，因為我獵人可是從週刊連載第一話開始看的骨灰級讀者！」更坦言自己非常喜歡收集卡牌：「我不只是漫畫狂人，同時也是收卡狂人，所以我非常理解粉絲們的心情，畢竟那一張張的卡對於我們可以說是靈魂生命般的存在。」不只如此，簡少年也分享了自己其他的收藏：「我熱愛關公，所以把三國志大戰各種版本的關公都收一次，以達成三位一體關公！」還曬出自己從日本網站競標來的特殊卡牌：「我最喜歡的成神假面騎士Geat，當初在日本網站競標來的，台灣沒有機台無法抽這張，只能跨海標的特殊LR卡。」讓粉絲嘖嘖稱奇，後續簡少年曬出了《獵人》周邊中的隱藏版卡牌：「這次收到的隱藏大傑，一定要馬上用卡磚封起來！當成傳家寶啊！」事實上，先前麥當勞在寄出300份公關品後，掀起極大的風波，部分對於《獵人》不熟悉的網紅，像是展榮、許悅等人在收到公關品後，因為發言不當，遭到喜愛它的粉絲炎上，也對麥當勞的行銷策略提出質疑，所幸事件熱度已經稍稍消退，麥當勞在第一時間也舉辦抽獎活動滅火，加上現在就算是一般民眾也能透過加價購買到《獵人》的周邊商品了，讓《獵人》風波也逐漸被網友淡忘。