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俄烏戰爭讓特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的「星鏈」（Starlink）名號聞名全球，低軌衛星逐漸受到各國重視，台灣目前無星鏈服務，但也逐步布局低軌通訊衛星網絡。不過，美媒《華爾街日報》今日披露，俄羅斯總統蒲亭自2022年底以來一直與馬斯克保持聯繫，甚至在去年底還曾要求馬斯克，不要啟動台灣上空的星鏈網路服務。根據《華爾街日報》報導，馬斯克與蒲亭的接觸與談話頻繁程度超乎各方想像，就連美國政府內部也鮮少人知曉，報導提到，馬斯克在2022年底開始與蒲亭保持定期聯繫，克林姆林宮以施壓馬斯克在俄國的生意作為含蓄的警告。當時馬斯克正處於全力併購推特的階段，還曾對外放話稱SpaceX因資助烏克蘭星鏈而虧損。報導舉例，2022年9月烏軍無法用星鏈終端引導海上無人艇攻擊克里米亞的俄國海軍基地，烏方說服馬斯克開通未果，在進攻時使用星鏈反被加大限制。馬斯克解釋宣稱是怕烏克蘭的攻擊升溫成核戰。報導引述多名美國、歐洲和俄羅斯的前任和現任官員說法稱，從2022年底一直到今年，馬斯克都和蒲亭維持聯繫。當中還有2名知情人士透露，蒲亭甚至曾經要求馬斯克，不要開通台灣上空的星鏈衛星網路服務，並提到這項要求算是幫中國領導人習近平一個忙，因為俄羅斯在俄烏戰爭後，多仰賴中國繞過貿易制裁。事實上，目前星鏈仍未獲得在台灣提供網路服務的許可，在星鏈的服務地圖上，台灣仍被標示為「即將推出服務」的地區。