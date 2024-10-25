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民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院針對《立法院職權行使法》43條、《刑法》141條之1，共44條法律聲請釋憲，憲法法庭今（25）日判決出爐，包含總統國情報告及答詢、反質詢、藐視國會罪等關鍵條文，均宣告違憲。對此，粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，「我看藍白就算廢除大法官也解決不了問題，直接擁立一個人稱帝吧」，引網友留言，「昌皇萬歲！」立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭於7月19日裁定國會職權修法部分規定暫停適用，下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。粉專「特急件小周的人渣文本」今日針對當初提出違憲案的民眾黨立委黃國昌和國民黨立委翁曉玲表示，差不多該違憲的全違了，我看藍白就算廢除大法官也解決不了問題，直接擁立一個人稱帝吧。貼文一發，引來網友紛紛留言，「黃天當立」、「昌皇萬歲萬萬歲！」、「如果可以他們真的願意做」、「早就黃袍加身了」。