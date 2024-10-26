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▲被整形醫生評為「最理想的臉蛋」的Jin私底下喜歡說大叔笑話，成員們經常崩潰大喊「停止」！（圖／金碩珍IG）

▲舞蹈細胞不發達的Jin，經常私底下相約舞蹈老師學習舞步。（圖／金碩珍IG）

▲Jin捐款超過100億韓幣，成為聯合國兒童基金會「榮譽俱樂部」成員。（圖／金碩珍IG）

▲有網友目擊Jin當兵期間待軍中同袍很好，甚至買餐車給他們吃。（圖／金碩珍IG）

BTS防彈少年團大哥Jin（金碩珍）6月正式退伍，不僅舉辦了粉絲見面會，更在巴黎奧運上代表韓國擔任火炬手，期間也馬不停蹄的錄製許多綜藝節目，為的就是彌補當兵期間粉絲對他的思念與等待。Jin確定會在11月發行個人專輯《HAPPY》，《NOWnews今日新聞》特別整理出關於Jin的5件事，帶大家一同了解防彈最帥大哥的魅力。有著「World Wide Handsome」之稱的Jin，曾在韓國各大節目被整形外科醫生評選為「最理想的臉蛋」。單眼皮再配上細長的眼型讓他的眼睛看起來炯炯有神，高挺的鼻梁與自然的鼻型增添面部立體度，而厚實的嘴唇更被韓網評選為「最想要的嘴唇」。而實際上Jin帥氣的外表下藏著大叔的靈魂，無論偶像間最近流行什麼拍照姿勢，「飛吻」都無法超越在他心中的地位，Jin也經常在表演結束後向粉絲送上大大的飛吻。與成員們直播時，Jin也經常講大叔笑話，不過往往講完後只有自己笑得最開心，讓成員們好笑又好氣的喊：「拜託別再講了」！與其他成員相比，金碩珍的舞蹈細胞並不發達，不過他不但沒有自怨自艾反而為了團隊會提早練習，私下也會與舞蹈老師相約學習舞步，甚至透過防彈少年團幕後影片可以得知，Jin連休息的空檔也不放過，經常對折鏡子努力練習舞蹈。雖然成員們嘴上不說，但其實常常在背後默默稱讚他的用心、給予他支持。Jin在防彈少年團出道6週年活動「2019 BTS FESTA」中曾首度公開自作曲〈Tonight 이밤〉，以鋼琴作為伴奏再搭配他柔美的嗓音，歌曲之間流露滿滿的思念之情。Jin也在某次直播中透露，當時飼養的蜜袋鼯意外去世，再加上狗狗小新的離世，因此這首歌是想著兩個已經當天使的寵物創作出來，讓粉絲們看到他溫柔的一面。防彈少年團自2017年開始擔任聯合國兒童基金會大使，不僅推動「Love Myself」計畫更將周邊商品盈利全數捐出，透過自身影響力向世界傳遞更多力量。而2019年Jin因捐款超過100億韓元（約台幣2.3億元），正式成為聯合國兒童基金會的「榮譽俱樂部成員」。Jin的暖心事蹟還不只這樣，他在當兵期間因表現優異而成為特級戰士，後續更升職為金兵長，有網友透露自己已退伍的姪子曾親眼看過Jin購買許多餐車食物給軍中同胞吃，如此貼心也難怪是受到粉絲喜愛的大哥。