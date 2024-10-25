我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國會改革釋憲案遭判大部分違憲，立委黃國昌臉書發文痛批憲法法庭。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案，今（25）日下午3時作出判決。引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等等，大法官認為牴觸權力分立、責任政治等原則，全都宣告違憲。對此，民眾黨立委黃國昌批憲法法庭已喪失客觀公正性，淪為民進黨的附庸，並表示將續推國會改革，不畏綠色威權。黃國昌在臉書發文表示，歷史將會記載，2024年10月25日這一天，是我國於憲政史上正式將立法院定義為總統府立法局、以權力分立為名破壞權力分立之實的第一天。對於憲法法庭的判決結果，作爲我國民意機關的一員，雖然因為理解當下執政者的政治需求而不甚感到意外；但另一方面，作為法律人，他也因為理解此一判決對於我國憲政體制的深遠影響，仍然無法不感到深深的遺憾。黃國昌提到，如同先前一再強調的，從憲法法庭本來不應受理聲請、審理程序的諸多違法，到開庭時大法官宛如民進黨代理人的離譜行徑，大法官早已通過自己的行動證明，這是一個先射箭再畫靶的判決，目的無非是「別讓總統不開心」。最離譜的是，對於在國會公然說謊的行政官員課予處罰在綠色大法官眼中竟然是違憲，令人匪夷所思。對公然說謊的官員呵護備至，對國會要行使的調查權處處刁難，這就是由民進黨組成的憲法法庭，在台灣民主法治史上留下的最大笑話。黃國昌狠批，在總統賴清德率領的綠色新威權體制下，憲法法庭已喪失客觀公正性，淪為民進黨的附庸，為了鞏固政權、遮掩貪腐弊案，賴清德不擇手段的程度，此刻似乎看不到盡頭。而此一判決的歷史意義在於：它進一步鞏固了我國行政權力極權獨大的現狀，也必然為政治團體為競逐獨斷的行政權力所願意破壞的原則開啟綠燈。黃國昌指出，民進黨政府無視此一跨越黨派利益且無可修復的後果而殺雞取卵、執意為之，讓人民清楚看見：無論民進黨對於自身過去主張為何，它對於未來的期待便只有永續執政一條路。在這樣的體制下，無論政權更迭舞台上的主角為何，企圖掌握行政權的政黨最終似乎必然形成如此的樣貌，才是最令人憂心的事。黃國昌提醒，國會改革並非未經檢驗、論辯與挑戰的新創主張，它不只是台灣民眾黨的競選承諾，更是民進黨過去對人民的承諾，本屆新國會僅是在協助民進黨實踐它過去三十年所開出的支票。為了台灣民主的持續深化、不讓民進黨弱化國會監督制衡的能量，民眾黨團將進一步推動修法，這不僅是要回應國人對國會改革之殷殷期盼，也是企求在嚴酷的體制中尋求手段，停下這輛以行政權為舵手、以極權為終點站的不斷失速的列車。