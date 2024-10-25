我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院針對《立法院職權行使法》43條、《刑法》141條之1，共44條法律聲請釋憲，憲法法庭今（25）日判決出爐，關鍵條文均宣告違憲，對此，律師黃帝穎表示，憲法法庭判決國會擴權違憲，有4大正面意義，包含黃帝穎在臉書發文表示，第一個意義是「化解美方對台民主憂慮，美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者聯合聲明直指藍白擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」；黃帝穎認為，大法官判決擴權違憲，有效化解美方對台通過擴權法案「顛覆民主」的憂慮。黃帝穎指出，第二個意義是「穩住歐洲對台投資信心」，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」對藍白「藐視國會罪」提出警示，而憲法法庭判決藐視國會罪部分違憲，可穩定歐商對台投資信心，有助台灣經貿發展。黃帝穎表示，第三個意義是「避免台灣民主指數重估」，國際媒體英國《經濟學人》智庫強烈批評「國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數」；《金融時報》直指台灣國會擴權法案「為中國滲透台灣創造可乘之機」，而憲法法庭判決擴權違憲，有效化解國際疑慮，維護台灣國際形象。黃帝穎表示，第四個意義是「符合法界通說」，法界4大聲明均指出國會擴權違憲，憲法法庭判決符合法界通說，守住民主憲政：1、全國各大學法律系教授等120位法律學者連署聲明，針對擴權法案直指「程序瑕疵與內容違憲」。2、全國律師聯合會聲明「未經實質審查，更未有實質審議，即強行進入院會表決…這不僅傷害台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治基本原則」。3、台北律師公會聲明「立法程序斲傷台灣作為民主國家的根本」。4、超過300律師連署直指「除了是否符合憲法有諸多疑義，亦有不少自我矛盾之處，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題，更引發侵害人民基本權利之重大疑慮」。黃帝穎強調，大法官判決擴權違憲，符合法界通說，守住民主憲政。