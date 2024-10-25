我是廣告 請繼續往下閱讀

今年台灣同志遊行即將於明（26）日下午在台北市政府前廣場起走，為響應國內性別平權倡議活動，王道銀行也宣布，慶祝彩虹認同卡發行滿6週年，祭出現金回饋加碼活動，明日起至12月31日止，持卡在國內外不限通路消費，除可享0.8%現金回饋無上限外，再享加碼5.2%現金回饋，現金回饋合計最高可達6%，同時也會提撥消費金額的0.2%，捐助台灣同志諮詢熱線協會，持續打造包容差異與尊重多元的共融社會。王道銀行自2018年起打造公益認同卡平台，至今已攜手13家非營利組織，合作發行關懷社會上不同議題與族群的公益認同卡，彩虹認同卡即為首波發行的公益認同卡之一，也是市面上首張倡議性別平權的認同卡，提供消費者不限通路一般消費0.8%現金回饋無上限，更提撥卡友一般消費金額的0.2%捐助予台灣同志諮詢熱線協會，支持其持續打造包容差異與尊重多元的共融社會。為響應國內性別平權倡議活動，王道銀行宣布，明日台灣同志遊行活動當天，同時慶祝彩虹認同卡發行滿6週年，推出「6週年感謝祭」現金回饋加碼活動，至12月31日止，卡友持彩虹認同卡於國內外不限通路消費，除可享0.8%現金回饋無上限外，再享加碼5.2%現金回饋，現金回饋合計最高可達6%，每人每月加碼回饋上限為新台幣300元。此外，在明日台灣同志遊行活動當天，凡當天持彩虹認同卡綁定LINE Pay、街口支付、icash Pay、悠遊付等任一指定行動支付，不限通路單筆消費達600元以上，可享至12月31日「6週年感謝祭」期間額外5.2%現金回饋上限提高至新台幣600元。同時，遊行活動當日至王道銀行攤位成功開戶並申辦彩虹認同卡者，可享限量好禮及全行新戶禮優惠，包括2個月新台幣階梯活儲年利率最高8.8%，及自成功開戶後至次月底前，持卡任刷3筆一般消費，且每筆消費金額達300元以上，還可另外再享現金回饋新台幣300元。王道銀行強調，透過公益認同卡平台，不僅為多元價值的非營利組織發聲倡議，更集眾人之力刷卡做公益，卡友持任一張公益認同卡刷卡消費享現金回饋，王道銀行也會提撥每筆消費金額之固定比例，捐贈予該卡所屬的公益團體，讓消費者透過日常刷卡就能即時行善，讓公益團體獲得穩定資金，持續支持關照社會的力量。