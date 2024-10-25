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▲崔敏煥被前妻律喜爆料喜歡上酒店、找小姐，導致在韓國的工作全部中斷。（圖／IG minhwan12）

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥近日被前妻律喜爆料，婚內經常上酒店、愛叫小姐買春，讓崔敏煥形象一夕之間跌至谷底，目前韓國警方已經著手調查此事。而FTISLAND剛好明（26）日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，稍早有消息指出，他們已經悄悄抵達台灣，粉絲也上傳成員李洪基、李在真抵達機場的照片，看到他們似乎沒有受到崔敏煥醜聞的影響，仍親切向粉絲打招呼。FTISLAND明天將在高雄流行音樂中心開唱，今日他們搭飛機抵達小港機場，許多歌迷得知消息後，紛紛跑到機場接機。從畫面中看到，李洪基戴著米色的漁夫帽、穿著米白色帽T搭配同色系的褲子；李在真則是穿著白色短袖T恤配上黑色長褲，頭上戴著黑色鴨舌帽，2人打扮都很休閒自在，也可以看到2人心情似乎還不錯，一走到大廳就向等待許久的粉絲打招呼，不過沒有看到崔敏煥的身影。根據韓媒《Star news》報導，崔敏煥為了演出已經提前出發，目前人就在台灣。不過如今崔敏煥突然爆出醜聞，演出是否受到影響？對此，主辦單位「希林國際」向《NOWnews今日新聞》透露，演唱會會如期舉辦，至於其他海外行程是否會有影響，目前崔敏煥的公司「FNC娛樂」尚未說明。但在韓國部分，崔敏煥的工作已因為醜聞而全部取消，「FNC娛樂」發布聲明，表示：「雖然對夫婦之間的私人問題無法詳盡掌握，但崔敏煥對於讓廣大大眾失望深感抱歉。」他將停止所有媒體活動，包括與孩子們參與的節目，並對引起的不便與擔憂表達歉意。而崔敏煥離婚後仍參加的KBS 2TV綜藝節目《超人回來了》，製作組也表示崔敏煥將退出，並強調「沒有已拍攝的內容」。目前警方也已經著手調查崔敏煥是否違反社會秩序維護法中的性交易法規。