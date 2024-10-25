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▲高雄捷運宣布於11月1日起，高雄捷運與高雄輕軌原電子票證85折行銷優惠「恢復以原價收費」。（圖／取自高雄捷運官網）

高雄捷運自2008年（民國97年）營運開通至今，為了配合政府推廣民眾使用電子票證政策，實施電子票證85折行銷優惠，目前電子票證及多元支付使用率已達96%，再加上近幾年電費不斷調漲，高捷月台層「全面開冷氣」導致電費暴增，因此宣布11月1日起取消高雄捷運及高雄輕軌電子票證85折行銷優惠，恢復以原價收費。高雄捷運今（25）日指出，為了反映營運成本但兼顧不調漲現行票價的目標，高雄捷運宣布於11月1日起，高雄捷運與高雄輕軌原電子票證85折行銷優惠，期許公司能永續經營並持續提升服務品質。而TPASS實施後，經過統計可見通勤市民大多已改為使用月票，因此電子票證恢復原價，對於重度使用的通勤民眾幾乎無影響，且其他多元支付如票證、銀行業者等，也會不定期推出相關票價優惠措施。高雄捷運現行運價方案自97年通車實施迄今，已超過16年未調，中間歷經多次電價、基本工資、物價調漲等影響，使經營成本逐年攀升，而電子票證85折行銷優惠方案實施至今，高捷公司已累計吸收票價折扣總額高達約24億元。疫情後運量回升，高雄捷運為了提供民眾更舒適的搭乘環境，自113年6月30日起，全時段地下車站月台層均加開空調，但近3年來電價不斷調漲，高捷明年114年電費成本增加約1.9億元，高額營運成本漲幅均由民營的高捷公司自行吸收。高雄捷運也提醒，高頻率使用一般電子票證搭乘捷運、輕軌的民眾，可評估是否改申購TPASS通勤月票，月費僅399元全台最優惠，不但可一起節能減碳還能省荷包，共同支持最環保的高雄捷運與高雄輕軌能永續經營。