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韓國羽球一姊安洗瑩，在巴黎奧運結束後，公然揭露韓國羽協的一系列惡行，包含長年受到不平等對待、幫男選手洗衣服和跑腿等近乎霸凌的舉動，引發全國以及世界球迷譁然，而南韓羽協近期又遭韓國觀光委員會委員爆料，該名委員指出南韓羽協和贊助商簽訂合約，承諾安洗瑩以及其他國家隊選手將「免費宣傳活動。」。根據韓國媒體報導，南韓國會文化體育觀光委員會委員鄭延旭向媒體爆料，南韓羽協和運動品牌簽訂贊助合約，其中南韓羽協承諾包含安洗瑩以及其餘國家隊選手，將「免費為活動宣傳」且宣傳活動時間長達14天之久。鄭延旭痛批國家隊選手協助贊助商拍攝廣告，甚至出席宣傳活動，卻一毛錢都沒有拿到，他也向南韓羽協喊話，表示運動員不是協會的「免費奴隸」此外鄭延旭也揭露早在去年杭州亞運時，就有多名國家隊選手為羽球品牌拍攝宣傳照，卻沒有得到相對應報酬。在鄭延旭爆料後，南韓羽協也針對此事做出回應，表示選手在加入國家隊時，就有簽署一份「同意國家隊管理協議」其中就有包含參與廣告相關的規定，而協會在與贊助商完成合約簽訂後，也會將贊助商提供的資源回饋在球員身上，包含出國比賽的旅費、訓練費用等，因此沒有「免費宣傳」的說法。