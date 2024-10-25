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國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲，憲法法庭今（25）日下午宣示判決，包含總統國情報告及答詢、反質詢、藐視國會罪等關鍵條文，均宣告違憲。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘批評，藍白恣意妄為、創造憲法，毫無憲法精神，如今已讓憲政體制重新回到光榮一刻，也是憲政光榮節，呼籲藍白適可而止，不要操作對立。立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭於7月19日裁定國會職權修法部分規定暫停適用，下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。民進黨團下午舉行「不信公義喚不會，不容憲法盡成灰」記者會，包含綠委吳思瑤、柯建銘、蔡易餘、沈伯洋、鍾佳濱、訴訟代理人、律師陳鵬光、陳一銘、方瑋晨等人出席。柯建銘表示，從今年3月開始，國會職權修法在委員會審查，到現在已經7個月，這段期間憲法、大法官受到無情汙衊及攻擊，尤其是藍白恣意妄為、創造憲法，毫無憲法精神，如今憲政體制已重新回到光榮一刻，也是憲政光榮節，但最大遺憾是，看到藍白的記者會，還是做政治操作及攻擊，這是國家的不幸。柯建銘提到，尊重大法官判決，尤其台灣是法治國、權力分立的國家，過去民進黨仍是少數黨時，不論如何都會遵守憲政原則，而民進黨團未來也會進行後續修法、解釋職權規範。柯建銘強調，釋憲結果出來，沒有誰輸誰贏，希望立委在憲政體制下，重新出發，讓國家往前邁進、讓民主繼續發展；他也呼籲，藍白適可而止，面對宣判結果，不要操作對立。吳思瑤表示，今天是光復節，也是台灣憲法光復日，「正義不是不到，是一定會到」，且民主是否比氣長。她說，今天判決很清楚，即問即答本來就是違憲，藐視國會最也宣告違憲，立法院沒有比較大，呼籲大家回到理性問政的優質環境。吳思瑤提到，這場釋憲是台灣人民、社會贏了，這段時間民進黨團很感動，是台灣人民最關心憲法的一次，而這次經驗都是台灣珍貴民主憲法課；她要呼籲國民黨，憲法訴訟法不要修惡，未來黨團也會啟動相關修法，除了要符合大法官解釋外，黨團之前所提的國會職權修法版本也會一併處理，以補足不足之處。陳鵬光說明判決結果意義，立院職權行使法跳過修憲程序，展現出國會優越原則，未來要遵守分立原則，此外，國會的職權行使及義務，將更釐清、提供遵循準則。蔡易餘說，藍白批評該判決不合理，揚言要繼續修法、修到合憲，但這讓人納悶，應指出哪地方錯誤，希望他們好好上憲法教室，好好思考未來要怎麼做，才能取得民眾信服。