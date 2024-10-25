立法院三讀通過《立法院職權行使法》，總統府與行政院等4機關聲請釋憲，憲法法庭今（25）日宣判，幾乎所有條文都被宣告違憲。網紅「歷史哥」李易修說，綠色大法官的憲法法庭毫不意外地宣稱國會改革違憲。然而，真正違憲的是前總統蔡英文執政以來，毫不節制的綠色法綠人大法官會議。綠色大法官形同太上立法委，侵害國會立法權。
李易修說，這幾年來，從無視76%民眾公投，配合將同婚合法化，到踐踏82%的民意，通過實質廢死，更不提中間多次干預刑事相關法令，為特定罪犯開脫，為民進黨主席的獨裁統治、分贓國產上粧。然而這些大法官早就遠超過《憲法》解釋的範疇，實際上進行太上立法，成為專政幫凶。
李易修說，現任大法官除了賣弄法律文字與教出一大堆勾結不法，討好執政黨的怪律師與雙標、三標司法官，又有甚麼對社會的偉大貢獻與特出之處？然後可以幾個人隨便扯一下《憲法》，就把上千萬人選出的國會當成幼稚園小孩？更糟糕的是，誰來解釋大法官不知節制的亂解釋？
李易修提到，韓國前總統全斗煥在雙十二政變與光州事件後，用「國家保衛非常對策委員會」來繞過韓國國會貫徹其小圈圈專政。他說，現在的綠色大法官就是如此，開口閉口「違憲」，卻沒有民意基礎，不需承任問責，沒有制衡的大法官群，加上把立法院當兒戲，把忽視議會當理所當然的總統賴清德，才是真正毀憲的賴斗煥與「綠色國家保衛非常對策委員會」。
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李易修說，現任大法官除了賣弄法律文字與教出一大堆勾結不法，討好執政黨的怪律師與雙標、三標司法官，又有甚麼對社會的偉大貢獻與特出之處？然後可以幾個人隨便扯一下《憲法》，就把上千萬人選出的國會當成幼稚園小孩？更糟糕的是，誰來解釋大法官不知節制的亂解釋？
李易修提到，韓國前總統全斗煥在雙十二政變與光州事件後，用「國家保衛非常對策委員會」來繞過韓國國會貫徹其小圈圈專政。他說，現在的綠色大法官就是如此，開口閉口「違憲」，卻沒有民意基礎，不需承任問責，沒有制衡的大法官群，加上把立法院當兒戲，把忽視議會當理所當然的總統賴清德，才是真正毀憲的賴斗煥與「綠色國家保衛非常對策委員會」。