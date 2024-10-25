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▲高雄日航酒店共22層樓，提供四種房型共260間客房。（圖／高市府經發局提供）

▲高雄日航酒店共22層樓，提供四種房型共260間客房。（圖／高市府經發局提供）

高雄近幾年產業發展快速，吸引國內外大廠落地投資，也帶動商業服務業進駐，指標頂級飯店搶駐亞洲新灣區，繼洲際酒店、承億酒店、晶英國際行館後，南台灣首間日系國際級飯店「高雄日航酒店」今（25）日舉辦開幕記者會，宣佈將於11月正式開幕，插旗高雄亞灣區打造22層樓高、260間客房及商務休憩設施一應俱全的頂級國際酒店。高雄市長陳其邁指出，近兩年市府特別推動「演唱會經濟」，今年截至9月已有近110場次演唱會，帶動高雄旅館住宿成長2成以上，演唱會期間，市區平均住宿率逾8至9成，部份旅館更接近滿房。預估2024年將吸引超過144萬人次到訪高雄，創造逾48億觀光產值。陳其邁指出，高雄日航酒店所屬的大倉日航酒店管理集團，旗下飯店在日本有「御三家」的稱號，是當地的頂級酒店。高雄日航酒店位於亞灣精華區地理位置優勢，加上日系飯店的獨特溫暖舒適的旅宿魅力，相信可以提供國際商務及休閒旅客住宿的優質選擇。大倉日航酒店管理集團荻田敏宏會長表示，日航酒店首度駐點南台灣，作為國際型酒店以提供賓客高品質的住宿體驗為核心精神，酒店內部設計以當代風格融入港都意象，茶褐色主調展現日本美學，衷心期待能夠服務來自四面八方的旅客。高雄日航酒店總經理福元雅彥表示，高雄日航酒店的成立，不僅是大倉日航管理集團在台灣的重要里程碑，也是南台灣國際觀光市場發展的重要一步。將承襲源自東京大倉的「親切」與「和」的服務精神，以日式的細膩款待之道和頂級設施，為每一位來訪的賓客留下難忘的港都旅程。高雄市政府經發局長廖泰翔指出，隨著半導體、軟體研發、智慧科技等產業鏈關鍵大廠進駐高雄，城市轉型改變產業結構、提升薪資、帶來人流，也推動大型國際商業服務的提供與投資進駐，特別是日系集團積極看好高雄商業發展及潛在消費力趨勢，多家大型連鎖商業品牌插旗高雄，如藏壽司海外首家全球旗艦店、三井集團LaLaport進駐鳳山，在國際星級觀光飯店方面已有洲際酒店、承億酒店、晶英國際行館與高雄日航酒店等，今年預計還有義享天地B館開幕啟用，可見民間大型投資集團看好高雄未來零售消費、旅宿強勁需求趨勢，領先啟動投資布局。高雄日航酒店地處交通便利的前鎮區，比鄰捷運三多商圈站，距離左營高鐵站僅需30分鐘車程。酒店共22層樓，提供四種房型共260間客房（包含63間行政客房及7間套房），酒店另配有宴會和會議廳等一應俱全的商務休憩空間，以及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等豐富設施。餐飲方面，酒店規劃「日本料理飛翔」、「桃泉中餐廳」及「SERENA全日餐廳」等五間餐廳及酒吧。高雄日航酒店將於11月1日正式開幕營運，限時推出的 「開幕住房專案」每晚 4,800 元起，訂房期間為2024/9/2至2024/10/31，入住期間為2024/11/01至2025/02/28，專案內容包含尊享行政客房服務、迎賓小點及自助早餐。