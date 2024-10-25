外貿協會積極深化與美國、日本、新南向國家及中東市場的聯繫，10月30日起將辦理新進人員甄試，此次招募涵蓋「市場與會展行銷」、「科技與數據管理」、「工程與技術管理」及「行政幕僚專業」等各領域，錄取後，大學畢業起薪4.5萬元起，碩士畢業4.8萬元起。
此次招募涵蓋「市場與會展行銷」、「科技與數據管理」、「工程與技術管理」及「行政幕僚專業」等各領域。職缺涵蓋「國際市場行銷」、「展會場館業務」、「法務人員」、「財務人員」、「人力資源」、「程式設計」、「資訊專案管理」、「數據分析」、「影音製作」、「工程管理」及「機電維護」等多元領域。
貿協表示，將持續扮演台灣經貿發展的幕後推動者，透過舉辦如全球矚目的COMPUTEX台北國際電腦展等國際性展會，並與全球超過60個海外駐點緊密合作，協助台灣企業精準行銷國際市場。
而貿協不僅提供穩定的薪資福利及職涯規劃，亦十分重視員工的專業培訓及發展，為各類專才提供多元的發展空間。
報名自2024年10月30日起開放至11月12日截止，筆試預定於12月7日舉行。更多詳情及報名簡章請至外貿協會官網查詢 (https://www.taitra.org.tw/recruit.htm)。
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貿協表示，將持續扮演台灣經貿發展的幕後推動者，透過舉辦如全球矚目的COMPUTEX台北國際電腦展等國際性展會，並與全球超過60個海外駐點緊密合作，協助台灣企業精準行銷國際市場。
而貿協不僅提供穩定的薪資福利及職涯規劃，亦十分重視員工的專業培訓及發展，為各類專才提供多元的發展空間。
報名自2024年10月30日起開放至11月12日截止，筆試預定於12月7日舉行。更多詳情及報名簡章請至外貿協會官網查詢 (https://www.taitra.org.tw/recruit.htm)。