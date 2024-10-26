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▲必勝客AI披薩比普通披薩還多出30％，實現「甜味、鹹味、酸味、苦味、鮮味」的黃金比例，但價格仍然維持不變，10月21日已在全日本正式開賣。（圖／取自日本必勝客臉書粉專）

▲必勝客研究出披薩餅皮、醬料、配料與莫札瑞拉起司的組合搭配中，起司用量增加至140％到150％反而會破壞整體風味平衡，而130％就是剛剛好的「黃金比例」。（圖／取自日本必勝客臉書粉專）

日本必勝客近期使用AI科技輔助，研發出「AI黃金比例披薩」，官方運用AI技術與披薩職人合作，將所有披薩的莫札瑞拉起司用量增加至130％，比普通披薩還多出30％，實現「甜味、鹹味、酸味、苦味、鮮味」的黃金比例，但價格仍然維持不變，10月21日已在全日本正式開賣，日本主播梶谷直史也出面試吃，對於不膩口的濃郁起司感到相當驚艷，直呼：「真的好吃！」日本網友也普遍給出好的評價。必勝客「AI黃金比例披薩」是使用AI味覺感測器「Leo」來輔助研發，「Leo」能夠模擬人類的味蕾，將5種味覺數據透過神經網路化分析，以及測量感測部位的電子訊號，並以不同等級的數值及圖表來客觀評估口味，再分析必勝客前12名銷量最佳的披薩，關鍵就在於莫札瑞拉起司的用量。經過多次分析，必勝客研究出披薩餅皮、醬料、配料與莫札瑞拉起司的組合搭配中，起司用量增加至140％到150％反而會破壞整體風味平衡，而130％就是剛剛好的「黃金比例」。無論是基本簡單或重口味口味的披薩，都可以適用這個原理，日本必勝客也預告未來會推出更多由AI技術研發的披薩新品，目前已經有3個口味正在規劃上市。對於AI披薩，日本必勝客商品開發部門經理小森拓麻自信滿滿地表示，在所有參與過的商品開發中，這次起司用量調整，是他認為最完美、最有信心的作品，大讚真的非常好吃。並推薦消費者優先嘗試AI系列的「豪華披薩」及「至尊披薩」，起司增量讓肉料更加多汁出色，還有大人小孩都愛的「馬鈴薯美乃滋香腸披薩」也非常值得一試。而日媒《FNN 富士新聞網》邀請主播梶谷直史試吃AI披薩，他一吃完就驚呼「真的好吃！」與原本的披薩對比，增量後的起司味道更加濃郁，卻不會讓人感覺膩口，而是更容易一口接著一口大快朵頤，日本網友對於AI披薩也普遍給出好評，對於必勝客再度刮目相看。