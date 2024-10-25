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▲勞動力發展署高屏澎東分署輔導3位創業家，獲勞動部微型創業楷模之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(左2)，輔導黃若嵐(左1)、謝庭惠(右2)、許皓翔(右1)等3位微型創業家有成，獲勞動部微型創業楷模之殊榮。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署輔導3位微型創業家，於日前獲得勞動部微型創業楷模之殊榮，每位獲頒10萬元獎勵金及獎座，期藉此肯定創業家堅持突破困境，發揮不懈的標竿精神。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動部為激勵微型創業者創業精神，每兩年舉辦1次微型創業楷模選拔活動，評選出全國10位創業楷模進行表揚，此次，該分署所輔導的創業家，有3位創業家獲勞動部微型創業楷模之殊榮。郭耿華說，該分署自今(113)年2月起，即針對轄區鳳凰店家展開一系列培植創業楷模輔導措施，包含辦理評選說明，並邀請楷模前輩傳承經驗、安排顧問個別輔導，以及修改申請書建議、模擬上場簡報等，歷經7個月的評選，最終高屏澎東分署轄區3位創業家脫穎而出，分別是棧板美食餐酒商行負責人許皓翔、弗萊克朵科技公司負責人黃若嵐，以及夢罟工作室負責人謝庭惠等3人，獲得創業楷模之殊榮。郭耿華指出，微型創業尤為艱辛，3位微型創業楷模均在創業初期即獲得勞動部資金挹注，穩健創業路，而勞動部微型創業鳳凰計畫，一直以來協助民眾創業評估、諮詢輔導，以及創業知能培養等服務，並提供創業貸款最高200萬元、免擔保人及擔保品、享前2至3年免息，以鼓勵有創業意願的民眾，多加運用政府的資源。