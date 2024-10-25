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▲柯震東（左）、唐綺陽（右）一同出席代言記者會，兩人最近分別在電視金鐘和廣播金鐘上獲獎。（圖／記者吳翊緁攝）

▲唐綺陽遇到小鮮肉搭訕，對方卻說：我媽很喜歡你。（圖／記者吳翊緁攝）

唐綺陽今（25）日和柯震東一起出席旅遊平台代言記者會，在廣播金鐘中獲獎的唐綺陽，典禮前瘦身15公斤，透露自己的目標還想再瘦3公斤，唐綺陽身為國師，每次出國都會被認出來，不過每次遇到小鮮肉搭訕，下一句都是：「唐老師我媽好喜歡你」讓她都直呼：「好解！」唐綺陽透露目前的體重是67公斤，雖然先前已經瘦身15公斤，但她表示自己還想再瘦3公斤。在廣播金鐘獎上拿下Podcast生活風格節目獎的她，來了一趟日本之旅犒賞自己，並買了H牌精品名牌包，還要求不能公開價錢因為媽媽不知道。身為國師，唐綺陽說自己每次出國都會被認出來，笑說國外到處都是台灣人，連最近去埃及、印度等國家，都有被台灣旅客認出，唐綺陽表示遇到的人不會要求她幫看今日運勢，稱讚台灣人都很有禮貌。至於如果遇到粉絲，她很樂意合照，不過雖然常常被搭訕，但每次來搭訕的小鮮肉都會說：「唐老師我媽好喜歡你」讓她哭笑不得。