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▲金宇碩因出演《0課時是Inssa Time》而和姜娜言結緣，沒想到兩人假戲真愛，成為真情侶。（圖／IG social_savvy_class101）

▲姜娜言在劇中飾演校園邊緣人，同時也是Inssa Time的管理者。（圖／IG social_savvy_class101）

前男團UP10TION的成員金宇碩（正名：金佑錫），目前已經轉戰戲劇圈，以演員身分在演藝圈闖蕩，日前參與拍攝網路偶像劇《0課時是Inssa Time》，終於殺青，準備在辦完粉絲見面會後，於11月4日入伍當兵，沒想到今（25）日傳出他戀愛的消息，與共同演出《0課時是Inssa Time》的小5歲女星姜娜言互有情愫，目前以發展成情侶關係，對此，經紀公司也對外證實。金宇碩今天一早就被韓媒爆料，戀上小他5歲的女星姜娜言，兩人合作網路戲劇《0課時是Inssa Time》而結緣，沒想到假戲真愛，稍早男方經紀公司也對外證實：「金宇碩與姜娜言在作品拍攝完後，小心翼翼地發展成了戀人關係。」而兩人也將在10月29日舉辦該劇的戲劇發布會，戀情提前曝光，也讓兩人屆時的互動先在網路上掀起討論。不僅如此，經紀公司也透露，金宇碩將在舉辦完粉絲見面會後於11月4日入伍當兵，而他當兵前霸氣認愛的舉動，也讓大批粉絲驚呼：「不可思議！」事實上，演員姜娜言過去曾在《金字塔遊戲》參與演出而爆紅，也因為外表甜美，深受粉絲喜愛。事實上，《0課時是Inssa Time》是一部青少年戀愛劇，劇情講述一名成為匿名社群應用程式「Inssa Time」管理者的女學生金智恩（姜娜言飾）是知道所有學生祕密的邊緣人，不過卻非常渴望加入由學校人氣王姜宇彬（金宇碩飾）為首的群體，而姜宇彬雖然是校園中被所有學生推崇的完美存在，不過卻有著不為人知的祕密，沒想到卻被校園邊緣人金智恩了解得一清二楚，兩人也發展出了一段奇妙戀情。