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▲知名網紅團體「反骨男孩」成員之一的孫生，先前遭女網友在Dcard上發文爆料性騷擾，對方透露自己在跟孫生聊天時被拍屁股，文章發出不久後，馬上掀起大批網友議論。（圖／孫生IG）

▲孫生被女網友指控性騷擾而道歉。（圖／孫生IG）

網紅「反骨男孩」成員孫生日前遭女網友爆料性騷擾，還當面摸她屁股，甚至表示「有肉撞起來才爽」等話，惹火女方，直接一狀告上法庭，孫生隨後發文道歉，卻仍堅稱是自己會錯意，如今判決結果出爐，今（25）日台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴孫生。一名女網友先前在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文爆料，表示6月自己與朋友到信義區，剛好遇到孫生便與他拍照，並交換聯絡方式，朋友和孫生一直都有保持聯繫，直到7月3人一起聚會吃飯，聊天過程中，孫生不斷談到「汽車旅館、多人運動」，儘管原PO強調自己有男友，孫生仍不斷開黃腔，讓她十分傻眼。後來原PO和孫生單獨在門口抽菸，孫生竟對她表示：「你這種才是我想要的，有肉撞起來才爽。」還伸手直接拍她的屁股，讓她感受很不舒服，告知朋友後，她就先行離開，而透過朋友詢問，孫生也承認此事，孫生隔日發文道歉，還原兩人當時的對話，孫生問女方：「妳有男友怎麼玩？」對方回他：「還是可以玩啊！」後來卻發現自己還會錯意。孫生在文中強調，「若女生感到不舒服，那就是我們男生的不對，很抱歉，對不起！」他也解釋會誤會是因為平常有太多異性會主動靠近他，「我以後要更仔細審核。讓愛我的人擔心，是我愚蠢。」承諾會更謹言慎行。經過3個月時間，台北地檢署今天偵結，證實孫生涉性騷擾並提起公訴。對此，《NOWnews今日新聞》記者進一步詢問「反骨男孩」，截稿前未回應。