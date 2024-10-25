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台北市刑大昨天（24日）在桃園地區破獲全台最大黃牛夫妻檔，劉男與張姓妻子落網後移送台北地檢署偵訊，訊後諭令張女20萬元交保、限制出境出海，而劉男被聲押禁見後竟當庭大喊：「不想活了！」，但法官仍裁定羈押。這對黃牛夫妻檔經營票券買賣長達10年，這次被檢警查出使用大量假帳號等不法方式進行搶票，然後在網路平台兜售周杰倫演唱會門票，再以門票2至3倍的價格出售獲利；其中，共有198人訂門票，且超過半數已付款、總金額高達200萬元，且一家四口生活相當優渥，被網友起底全家出國都坐商務艙，而且張女還在臉書高調炫富，警方逮捕兩人時，他們才剛從澳門旅遊返國，住在五星級飯店。警方將兩人移送地檢署後，檢方依違反《文化創意產業發展法》、《偽造文書罪》、《詐欺罪》等罪嫌，諭令張女20萬元交保、限制出境出海；而劉男則被聲押禁見，成為台灣首位遭聲押禁見的黃牛業者。據了解，劉男在得知自己被收押後，竟情緒崩潰，在偵查庭上激動大喊：「只是代購為何有罪？」還辯稱若網友拿不到票，他就會被告詐欺、「不想活了」「我不服，我要自殺！」，在偵查庭上痛哭失聲。