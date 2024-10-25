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▲壽山動物園於10月26及27日舉辦「萬聖狂歡秀」，以動物裝扮可享免費入園優惠。（圖／高市府觀光局提供）

壽山動物園於10月26及27日舉辦「萬聖狂歡秀」，以動物裝扮可享免費入園優惠。高市府觀光局長高閔琳表示，高雄市萬聖節活動精彩不間斷，除10月25至11月3日凹仔底森林公園有2024萬聖節活動超大南瓜怪外，壽山動物園26日也推出12歲以下萌寶大遊行，27日更結合永續環保概念，於當日上午10點辦理「驚奇萬獸大遊行暨環保時裝秀」。高閔琳說，壽山動物園「光室咖啡」為迎接萬聖節，日前在臉書粉專邀請12歲以下萌寶們於10月26日穿上可愛動物造型或萬聖節元素裝扮，一同參與萌寶大遊行、動物導覽及搗蛋闖關活動，一推出即吸引許多家長報名。此外，園方更在10月27日特別企劃「驚奇萬獸大遊行暨環保時裝秀」，除邀請COSPLAY與遊客互動遊行外，也歡迎大小朋友以巧手改造家中廢紙、舊衣或瓶罐等2種以上回收材料扮成可愛小動物，一起到壽山動物園參加遊行及走秀，不但可享免費入園優惠，網路票選前三名還可獲得千元禮券。壽山動物園補充說道，為讓更多遊客感受萬聖氣氛節，「驚奇萬獸大遊行暨環保時裝秀」特別加開現場報名，歡迎有興趣的民眾27日至園區大門口空橋下報名參與遊行及走秀。因壽山動物園停車空間有限，建議在捷運「鹽埕埔站」或輕軌「文武聖殿站」轉乘56號公車直達動物園；也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，齊為動物福祉努力，相關資訊可至壽山動物園官網或臉書粉專查詢。