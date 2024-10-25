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北檢今（25）日對柯文哲的前秘書、目前滯日未歸的「橘子」許芷瑜發布通緝。對此，政治評論員張禹宣猜測，民眾黨會說橘子不回來是因為害怕被司法迫害，怒轟民眾黨「在玩一個很危險的遊戲」，照他們的邏輯，台灣司法可以直接廢掉。張禹宣今日在直播時表示，民眾黨說橘子很單純、沒毛病，但叫她回來不回來；張怒道，「我跟你講民眾黨會講什麼，橘子很害怕被司法迫害，不敢回來」。張禹宣痛批，照這個講法，全台灣都不用繳罰單了，大家也都不用相信法律了，「民眾黨在玩一個很危險的遊戲」，他們的意思是說司法都是假的，都不可相信，司法都是壞的，都會迫害人。張禹宣質疑，「有司法迫害的話，柯文哲被無保請回的時候怎麼就不講司法迫害了？可憐！」張認為，按照民眾黨的邏輯，就是要大家不要配合檢調的意思，只要說柯文哲、沈慶京、橘子不配合，是因為司法不可相信，「那你開這種大絕，照這種邏輯，台灣司法就可以直接廢掉」，台灣可以不用有法律了，張怒轟：「胡說八道！」張禹宣直言，如果民眾黨所說的司法迫害是真的，問題不會出在橘子上面，民眾黨立院黨團主任陳智菡就會先被羈押，「那一張嘴，每天在外面，檢調早就先把你抓走了」；張認為，陳智菡還在外面，就驗證根本沒有什麼司法迫害。