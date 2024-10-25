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國民黨、民眾黨立法院黨團聯手修法國會職權修法，行政院、總統賴清德等先後聲請釋憲，憲法法庭今（25）日下午宣示判決，包含總統赴立法院國情報告、國會調查權、國會聽證權、藐視國會罪、反質詢等，均判決違憲。對此，總統府發言人郭雅慧回應，賴清德尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告；行政院長卓榮泰則說，對該判決捍衛憲政秩序、維繫權力分立、守護民主價值、保障人民權利之意旨，表示敬佩及尊重。憲法法庭今就立法院職權行使法部分條文及刑法第141條之1規定釋憲案，作成113年憲判字第9號判決，就關於總統國情報告、質詢、人事同意權、調查權、聽證等部分，憲法法庭大多給予「違憲而立即失效」的宣示，對藐視國會罪的刑罰及罰鍰部分，亦一律宣告違憲而失效；另就立法院之委員會調查專案小組的設計，同樣宣告違憲失效。對此，郭雅慧說明，立法院職權行使法及刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作出判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護我國自由民主憲政體制，為國家永續發展及人民權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。郭雅慧進一步表示，賴清德也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告，於國家最高立法機關，向全體國人報告國家發展情勢。此外，卓榮泰也說，行政院對本判決所宣示捍衛憲政秩序、維繫權力分立、守護民主價值、保障人民權利之意旨，表示敬佩及尊重，並將配合判決內容行使憲法職權，共同維護憲政精神。