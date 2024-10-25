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中職台灣大賽G5今（25）日移師中信兄弟大本營台中洲際球場進行，地主「黃衫軍」推出洋投德保拉，期待主場拋下黃彩帶，作客統一7-ELEVEn獅由三冠王勝騎士先發，力求延長戰線，首局獅隊領先馬上花光，兄弟1局下反擊，3支安打攻下2分，目前中信兄弟2：1領先統一獅。此戰首局上林佳緯掃出二壘安打，邱智呈揮棒落空三振，陳傑憲內野滾地球出局，陳鏞基發揮老將價值，擊出中外野方向安打，幫助獅隊先馳得點，以1：0領先中信兄弟。首局下兄弟打線馬上還以顏色，在兩出局後，陳俊秀二壘安打帶動攻勢，陳子豪觸身球上壘，王威晨把握得點圈機會，擊出中間方向平飛安打，送回二壘跑者陳俊秀，雙方戰局重新回到原點，接著曾頌恩補上一支安打，兄弟再下一城，以2：1逆轉領先獅隊。德保拉上週在台灣大賽G1先發登板，主投7局僅被擊出4支零星安打，投出5次三振、3次四死球，雖在首局失3分，之後穩住陣腳就未再失分。勝騎士則在G2先發出賽，5.2局被擊出9支安打包括1發全壘打，面對兄弟打線壓制力稍延不足，該役靠著打線擊出16支安打攻下10分才有贏球契機。第1棒：右外野 宋晟睿第2棒：中外野 岳政華第3棒：一壘手 陳俊秀第4棒：指定打擊 陳子豪第5棒：三壘手 王威晨第6棒：左外野 曾頌恩第7棒：游擊手 江坤宇第8棒：二壘手 岳東華第9棒：捕手 高宇杰先發投手：德保拉第1棒：右外野手 林佳緯第2棒：左外野手 邱智呈第3棒：中外野手 陳傑憲第4棒：一壘手 陳鏞基第5棒：三壘手 潘傑楷第6棒：指定打擊 胡金龍第7棒：游擊手 陳聖平第8棒：捕手 陳重羽第9棒：二壘手 林祖傑先發投手：勝騎士