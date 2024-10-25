中職台灣大賽G5今（25）日移師中信兄弟大本營台中洲際球場進行，地主「黃衫軍」推出洋投德保拉，期待主場拋下黃彩帶，作客統一7-ELEVEn獅由三冠王勝騎士先發，力求延長戰線，首局獅隊領先馬上花光，兄弟1局下反擊，3支安打攻下2分，目前中信兄弟2：1領先統一獅。
此戰首局上林佳緯掃出二壘安打，邱智呈揮棒落空三振，陳傑憲內野滾地球出局，陳鏞基發揮老將價值，擊出中外野方向安打，幫助獅隊先馳得點，以1：0領先中信兄弟。
首局下兄弟打線馬上還以顏色，在兩出局後，陳俊秀二壘安打帶動攻勢，陳子豪觸身球上壘，王威晨把握得點圈機會，擊出中間方向平飛安打，送回二壘跑者陳俊秀，雙方戰局重新回到原點，接著曾頌恩補上一支安打，兄弟再下一城，以2：1逆轉領先獅隊。
台灣大賽G5精華影片：
台灣大賽G5觀戰重點 德保拉VS勝騎士
德保拉上週在台灣大賽G1先發登板，主投7局僅被擊出4支零星安打，投出5次三振、3次四死球，雖在首局失3分，之後穩住陣腳就未再失分。
勝騎士則在G2先發出賽，5.2局被擊出9支安打包括1發全壘打，面對兄弟打線壓制力稍延不足，該役靠著打線擊出16支安打攻下10分才有贏球契機。
中信兄弟先發打序：
第1棒：右外野 宋晟睿
第2棒：中外野 岳政華
第3棒：一壘手 陳俊秀
第4棒：指定打擊 陳子豪
第5棒：三壘手 王威晨
第6棒：左外野 曾頌恩
第7棒：游擊手 江坤宇
第8棒：二壘手 岳東華
第9棒：捕手 高宇杰
先發投手：德保拉
統一獅先發打序：
第1棒：右外野手 林佳緯
第2棒：左外野手 邱智呈
第3棒：中外野手 陳傑憲
第4棒：一壘手 陳鏞基
第5棒：三壘手 潘傑楷
第6棒：指定打擊 胡金龍
第7棒：游擊手 陳聖平
第8棒：捕手 陳重羽
第9棒：二壘手 林祖傑
先發投手：勝騎士
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首局下兄弟打線馬上還以顏色，在兩出局後，陳俊秀二壘安打帶動攻勢，陳子豪觸身球上壘，王威晨把握得點圈機會，擊出中間方向平飛安打，送回二壘跑者陳俊秀，雙方戰局重新回到原點，接著曾頌恩補上一支安打，兄弟再下一城，以2：1逆轉領先獅隊。
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台灣大賽G5觀戰重點 德保拉VS勝騎士
德保拉上週在台灣大賽G1先發登板，主投7局僅被擊出4支零星安打，投出5次三振、3次四死球，雖在首局失3分，之後穩住陣腳就未再失分。
勝騎士則在G2先發出賽，5.2局被擊出9支安打包括1發全壘打，面對兄弟打線壓制力稍延不足，該役靠著打線擊出16支安打攻下10分才有贏球契機。
中信兄弟先發打序：
第1棒：右外野 宋晟睿
第2棒：中外野 岳政華
第3棒：一壘手 陳俊秀
第4棒：指定打擊 陳子豪
第5棒：三壘手 王威晨
第6棒：左外野 曾頌恩
第7棒：游擊手 江坤宇
第8棒：二壘手 岳東華
第9棒：捕手 高宇杰
先發投手：德保拉
統一獅先發打序：
第1棒：右外野手 林佳緯
第2棒：左外野手 邱智呈
第3棒：中外野手 陳傑憲
第4棒：一壘手 陳鏞基
第5棒：三壘手 潘傑楷
第6棒：指定打擊 胡金龍
第7棒：游擊手 陳聖平
第8棒：捕手 陳重羽
第9棒：二壘手 林祖傑
先發投手：勝騎士