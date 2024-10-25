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根據《鏡周刊》報導，衛福部食藥署一名身材曼妙且長相甜美的女職員遭人爆料，疑似在東區酒店兼差，引起衛福部重視，火速下令徹查，食藥署今日召開考績會議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處已「一大過二小過」處分。據了解，這名食藥署年輕貌美的女職員，因為外型甜美，談吐溫柔，被譽為「食藥署之花」，沒想到卻被傳出疑似在高檔酒店兼差，衛福部要求食藥署徹查。該名女職員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職，食藥署今天下午發出聲明，對此事回應，上周五接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，因該職員已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感。據消息人士指出，該名女職員否認下班後在酒店兼差，但承認曾跟友人去過酒店，即便沒有違反兼差規定，但出入酒店恐仍違反公務人員就職規定，因此食藥署依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為記「一大過二小過」處分。