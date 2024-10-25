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北檢今（25）日向法院聲請延押前北市市長柯文哲以及前北市副市長彭振聲，同時對柯文哲的前秘書、目前滯日未歸的「橘子」許芷瑜發布通緝。對此，政治評論員張禹宣表示，都到這個地步了，民眾黨還可以明目張膽地說謊編故事，他們才是魔幻小說裡的人，並痛批「小草全部都活在平行時空裡面」；張表示，通常他對支持者不太有意見，但失智到這個程度，「抱歉恕難奉陪」。張禹宣今日在直播時表示，橘子正式變黑橘，流亡海外跑不掉了；張質疑，如果知道自己不回來會變通緝犯，護照會被註銷，「這是邏輯上的盲點，孰輕孰重」，為什麼不回來把事情交代清楚、問心無愧？張禹宣也表示，柯文哲的冷錢包，就打開給大家看，為什麼不敢？柯文哲不是對小草說，自己要坦坦蕩蕩面對嗎？「我就問一個簡單的邏輯，為什麼沈慶京跟柯文哲都沉默不語，都不回答？為什麼橘子不回來？」張禹宣痛批，「我覺得最荒唐的，就是這麼顯而易見的犯罪行為、畏罪事實，民眾黨還是可以明目張膽地說謊編、故事」，民眾黨寫了一齣科幻小說巨作，還說別人寫科幻小說，「我們被小說人物反噬你知道嗎？他們是魔幻小說裡面的人，然後反過頭來說，現實裡面的人是假的」。張禹宣怒轟，「這些小草全部都活在平行時空裡面，我在這邊正式宣告，誰說誰是小草，我發自內心的不齒」，張表示，他通常對支持者不太有意見，但是失智到這個程度，「抱歉恕難奉陪」。