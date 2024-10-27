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▲蕭瀟因為合約的問題離開台灣娛樂圈，回到香港發展，不料始終未有起色。最終在2013年時，蕭瀟改行做起了網紅，目前著重在微博、小紅書發展。（圖／蕭瀟XiaoXiao微博）

▲蕭瀟維持美貌的方法，不外乎就是依靠自己自律的性格。熱愛健身運動的她，會運用各種不同的運動全方位鍛鍊自己。（圖／蕭瀟XiaoXiao微博）

▲打拳擊、自由搏擊、拉筋、有氧、重量訓練，就連滑板也都是蕭瀟熱愛的運動項目之一。（圖／蕭瀟XiaoXiao微博）

▲蕭瀟還會自己研發健康食譜，結合「動與食」維持好身材。（圖／蕭瀟XiaoXiao微博）

▲熱愛生活的蕭蕭還前往尼泊爾、不丹等國家，展開治癒身心的修行之旅。（圖／蕭瀟XiaoXiao微博）

香港女歌手蕭瀟以一首〈愛要坦蕩蕩〉走進6、7、8年級的青春中，後來與林俊傑合作歌曲〈握不住的他〉，讓她紅遍台灣大街小巷，一片就爆紅、正當事業巔峰時，蕭瀟卻消失在鏡頭前。如今10多年過去，沉寂多年的她轉型成網紅，專心在社群平台上分享生活，即使今年已經46歲，蕭瀟超凍齡的美麗外表配上火辣性感的身材，還是讓粉絲忍不住驚呼：「怎麼比我小的時候看見的她更年輕了！」擁有天使般甜美外表的蕭瀟，在以歌手出道前其實是一名模特兒，氣質、長相都十分出眾的她14歲在香港街頭被挖掘，從此開始演藝生涯。19歲的她在學校畢業後正式與經紀公司簽約成為歌手，22歲來到台灣發展。在知名音樂人許常德的幫助下，蕭瀟火速推出第一張專輯，主打歌〈愛要坦蕩蕩〉輕快的旋律洗腦全台灣，3年後又順利推出新專輯《I'm蕭蕭》，其中由林俊傑譜曲的〈握不住的他〉直接讓她唱紅，讓蕭瀟在華語樂壇中站穩腳跟。除了樂壇外，蕭瀟還橫跨影視產業，台劇《眉飛色舞》、《戰神》都能看見她的身影。本以爲事業正紅的蕭瀟會順利在娛樂圈中發展下去，沒想到第二張專輯《I'm蕭蕭》卻成為她發行的最後一張專輯，因為合約的問題，蕭瀟最終離開台灣回到家鄉香港發展；而為了迎合香港市場，她還短暫的將蕭瀟改為「蕭希榆」，不料都未有起色。最終在2013年時，蕭瀟搭上了互聯網時代的順風車改行做起了網紅，目前著重在微博、小紅書發展。上週剛過46歲生日的蕭瀟依然保持纖細健美的身材，皮膚白皙緊緻，臉上也幾乎看不到歲月留下的痕跡，讓不少粉絲時常驚嘆她的「逆生長」美貌。其實蕭瀟維持美貌的方法不外乎就是個性相當自律，熱愛健身運動的她全方位鍛鍊自己，無論打拳擊、自由搏擊、拉筋、有氧、重量訓練，就連滑板全都是她熱愛的運動項目之一。此外，蕭瀟還會自己研發健康食譜，結合「動與食」維持身材，長年堅持身材管理，才讓即將奔5的她身上看不到一絲贅肉。淡出娛樂圈後的蕭瀟開始享受人生、轉換跑道，在即將徹底轉型為網紅前還創立過個人服裝品牌「MY SISTER ROCKS」。熱愛生活的她如今時常在社群平台上分享穿搭、健身、烹飪等等生活紀錄，日子過的相當愜意，日前蕭蕭還前往尼泊爾、不丹等國家，展開治癒身心的修行之旅。同時，成為網紅後她也不忘與粉絲交流，時常回覆、解答粉絲疑惑，蕭瀟也曾大方分享「持續接觸新事物」就是自己保持年輕的秘訣，鼓勵粉絲們踏出舒適圈拓展視野。