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民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院針對《立法院職權行使法》43條、《刑法》141條之1，共44條法律聲請釋憲，憲法法庭今（25）日判決出爐，立法院職權行使法相關條文修法部分違憲；台灣基進黨主席王興煥表示，雖然乍看是部分違憲，但只要細品，就會發現藍白的關鍵主張「全都違憲」，藍白擴權一場空。王興煥今日在臉書發文表示，針對「總統赴立法院國情報告」，按照憲法，立法院可以「試著約」總統去國情報告，但總統「沒有」非去不可的「義務」。「邀請」本身不違憲，總統想去國會可以去，但強迫總統「非去不可」、甚至要求「詢答」，就違憲，「憲法寫這麼明白的事情，你們幹嘛讓大法官重新教你們識字？」王興煥指出，針對「質詢時不得反質詢以及一切關於質詢處罰」，憲法法庭也清楚說明「反質詢」定義，不應包括單純的反問，或者用問句來釐清究竟自己被問的是什麼等等，這些只是禮儀的問題，不是犯法的問題，「望不要再鬧」。王興煥接續指出，針對「人事同意權」，可以邀外部專家團體來參加審議，但不能叫被提名人具結，也不能有罰則，故意不行使同意權，違背忠誠義務。王表示，藍白的多項主張違反權力分立原則、比例原則，侵害被提名人之隱私權，違憲，王興煥表示，「立院調查權」違憲，只能對「跟立院行使憲法職權有『重大關連』且有『調查必要』的事項」設立調查小組，因此基本上幾乎全部說要設立「調查委員會」的「立法院職權行使法」濫權新條文都違憲。王興煥說明，假設要開調查小組，可要求作證、可請對方事前提供資料，但不可要求「作證當場提供資料」（因為這是埋伏）。王興煥表示，關於調查小組設立資格，如果立法院跟其他機構有衝突的話，需先提前協商，若未果則再開憲法法庭，不得自行決定。王興煥指出，刑法藐視國會罪就是違憲，王感嘆，「機關算盡為何事？藍白擴權一場空！」