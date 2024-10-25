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▲「AI智慧引擎、驅動綠色未來」主題館導覽國際訪客介紹金祐國際智慧疫苗冰箱。(圖／南市府提供)

▲「AI智慧引擎、驅動綠色未來」主題館訪客洽詢宜科循環RICO智慧回收系統。(圖／南市府提供)

▲「AI智慧引擎、驅動綠色未來」主題館微智安聯介紹資安演練系統。(圖／南市府提供)

南市府經發局與沙崙智慧綠能科學城攜手沙崙科學城進駐廠商於113年10月23日至25日以「AI智慧引擎、驅動綠色未來」為題參加2024台灣國際人工智慧暨物聯網展，今 (25) 日圓滿結束。市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城積極推動人工智慧技術與應用，持續整合中央與地方的資源，以大南方S產業廊帶為中心帶動先進科技與區域經濟發展。2024台灣國際人工智慧暨物聯網展，以「AI智慧引擎、驅動綠色未來」為題設置主題館，3天展期吸引20位潛在買主、開發潛力新客戶35位，訪客尤其對健康照明技術、資源回收自動化系統、智慧疫苗冷鏈技術及資安保護策略等詢問熱絡，顯見各國對AI科技及運用的高度關注及需求，未來的人工智慧市場前景相當可觀。黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城積極推動人工智慧技術與應用、前瞻性再生能源、化合物半導體、資安技術等智慧科技，持續整合中央與地方的資源，以大南方S產業廊帶為中心帶動先進科技與區域經濟發展。經濟發展局指出，沙崙智慧綠能科學城的建設緊扣國家重大產業政策方向，是南部資安技術與新創發展的關鍵基地。園區擁有先進廠商與技術實力，以發展智慧綠能與新興科技為願景，未來將持續完善科學城各項機能。參展廠商對於台南市政府持續在沙崙科學城投入資源，推動企業曝光、擴展國際市場的策略予以高度肯定。宜科循環表示，透過這次展會成功將技術推廣至更多工廠，也讓大家看到沙崙科學城對於綠能相關產業的重視，該公司的RICO智慧回收系統不僅提高了資源回收的效率，也大幅降低了廢棄物對環境的影響。不僅推動循環經濟的發展，也大大減少對環境的影響，為地球的永續發展貢獻一己之力。金祐國際也肯定沙崙科學城的努力，其指出該公司的可攜行智慧疫苗冰箱在展會中得到廣泛關注，未來將繼續努力研發更多技術，致力於解決全球疫苗冷鏈的挑戰，造福更多偏遠地區。這次展出不僅讓國際看到台南先進的人工智慧暨物聯網產業，也創造更多的資源跟技術交流，力求互助合作開闢更多新的市場機會。配合國家重大產業發展政策，南市府將持續完善沙崙智慧綠能科學城的各項功能。未來市府將配合中央政策持續，達到吸引全國人才駐留台南及促進產業發展目標，成為台灣在環保、永續性和科技方面的典範，並為國際社會提供參考和合作機會。