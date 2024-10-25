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台灣中油公司新人事出爐！經濟部官員證實，中油董事長李順欽將退休，行政院今（25）日核定由中油總經理方振仁升任。中油總經理職位由中油探採系統的副總張敏擔任，預計11月4日召開臨時董事會處理人事。李順欽2021年2月代理中油董事長一職，過去便以敢言、捍衛中油同仁的作風而聞名，同時也被立法委員視為相當接地氣的國營事業官員。他也在2021年為民進黨政府在四大公投中的三接藻礁議題不遺餘力，立下汗馬功勞。李順欽在2022年4月接任中油董事長，迄今已擔任中油董座逾2年半時間，考慮到李順欽今年已71歲，已超過國營事業65歲屆齡退休門檻多年，中央曾多次討論是否有所異動。經過評估，行政院核定由方振仁從總經理升任董事長。官員提到，方振仁雖然今年也年滿65歲，但考量到其專業相當豐富，過去擔任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長，更長年投身天然氣接收站工程，對於接下來「燃煤轉燃氣」的推動有莫大幫助。至於接任總經理的張敏，過去擔任中油探採事業部執行長，被認為是賴清德政府推動二次能源轉型中的地熱能重要推手。