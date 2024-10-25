我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選倒數12天，各州提前投票與郵寄投票已開始進行，美媒NBC指出，民主黨總統候選人賀錦麗陣營已準備好，選舉當天晚上可能將面對共和黨總統候選人川普自行宣布當選的手段，重演四年前的選戰，NBC也點出川普潛在的可能選擇關鍵以及影響層面。川普在2020年大選時，在搖擺州還未開完所有選票的情況下，率先自行宣布當選，未料，過了隔夜，選情逆轉，川普因此將選舉夜過後計入的郵寄選票都歸類在民主黨作票的範疇之內。根據NBC報導，多名川普的盟友之中，有4人表達川普可能會故技重施，在投票夜搶先宣布當選，一名顧問甚至稱川普百分之百會這樣做，儘管他們不能確認川普的計畫。報導提到，川普提早宣布當選，將可能為川粉帶來一則訊號，就是將投票日過後計入的所有選票皆為非法，重演四年前的方式。不過，也有其他川普盟友認為，川普今年已經換了新一批高級幕僚，相信這些幕僚會阻止川普這樣做。賀錦麗陣營方面則表示，已準備好面對川普自行宣布勝選，或針對敗選提出法律戰試圖推翻選舉結果的情況，他們也將會回擊川普的法律戰行動。