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▲薔薔在今年走鐘獎入圍兩項，其中一項是大獎之一年度個人創作者獎。（圖／薔薔IG）

▲薔薔說心中最大勁敵是Joeman。（圖／薔薔IG）

薔薔今年首度入圍走鐘獎，將角逐「可以色色獎」和「年度個人創作者獎」兩項大獎，在接受《NOWnews今日新聞》訪問時透露，今年的禮服「應該可以比去年更辣」，相當重視走鐘獎的薔薔，無論是妝容、造型都投入極大心力，此外，她表示今年典禮的最大看點，就是「出事的人很多」，讓她直呼期待典禮上的黑色幽默，入圍大獎之一年度個人創作者獎，薔薔認為自己得獎機率蠻高，最大勁敵則是Joeman，因為「他也有出事」！薔薔表示自己很早就開始在挑選走鐘獎的禮服、妝容，也已經準備好了，無論是「第一美」、「第一辣」都有信心能成為候補。至於今年走鐘獎最期待的部分，薔薔說因為今年「出事的人很多」，應該會有很多黑色幽默的環節，被問到自己也算出事的人嗎？薔薔回應：「我也算是有點小家務事，OK的！」去年沒入圍，只被邀請去頒獎，讓薔薔在典禮上爆氣，今年入圍了「可以色色獎」、「年度個人創作者獎」兩項獎項，正好入圍者中女性是少數，薔薔認為女性創作者有「物以稀為貴」的優勢，並直言：「男生再辣也辣不過女生」，對於是否能得獎充滿信心。薔薔心中最大的勁敵則是Joeman，因為Joeman也很用心，還指出：「而且他也有出事」，被問到是否要有出事才能入得了薔薔的眼，她妙答：「有出事我就記嘉獎！」