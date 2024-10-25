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日本職棒一年一度的選秀大會，在10月24日於東京都召開。選秀的結果依舊是幾家歡樂幾家愁，包括明治大學的游擊手宗山壘、關西大學的投手金丸夢斗、青山學院大學的外野手西川史礁、愛知工業大學的投手中村優斗等，這些在U21國家代表隊中活躍的選手皆被選中，可隨時當補上球隊缺口的即戰力。不過有趣的是，這一屆的選秀前後，多數媒體、包括筆者與棒球記者在聊天時，都有種「好像沒有太多明星級選手現身」的感觸。雖然仍是高手如雲，但就話題型跟報導焦點來說，好像都差了那麼一點點。其實這也正常，因為回放到過去4年前，這些大學生在高中三年級時，春夏甲子園大會都因為疫情而停辦。回顧當時，因為突如其來的疫情，許多小將在球場得知消息後淚如雨下、泣不成聲。苦心練了三年，結果卻因為無法預測的疫情而放棄夢想，這批選手當年在失去媒體鎂光燈下，以及大賽的數據當作參考等，多數選手高中畢業後也放棄選秀，成為普通的大學生。不過這批球員並沒有就這樣放棄，而是到了大學後，朝向更好的選手而努力。這次被五支球隊同時第一指名的宗山壘，過去正是名校廣陵高校的好手，在進入大學後，更精進自己成為「大學第一」的游擊手。宗山也對日媒坦言：「在甲子園失去的部分、我希望大家能在大學更看到我表現」。當時受限於疫情，甚至連全隊都無法練習，許多人只能關在家中自主練習。就算是上了大學後，一直到升大三前都是要強制戴著口罩的生活，勢必讓這些小將相當難忘，就連筆者回顧當時的採訪，選手只能在上場時脫下口罩的畫面，哪位選手確診後就被降二軍等，現在想想還是不可思議。夏季甲子園過去曾因為二戰末期一度中斷，加上先前1918年的「搶米騷動」在內，就全都沒有停辦過。在挺過了艱苦疫情後，這批當年的高中小將2024年也將大學畢業，成為職棒圈的新鮮人。相信過去的「新冠哭泣世代」並不會擊倒他們，反而讓他們成為心理素質更堅強的人們。其實就在10月26日，美國職棒大聯盟也要展開世界大賽的冠軍爭奪，大谷翔平隸屬的洛杉磯道奇與賈吉隸屬的紐約洋基將展開頂上對決。這兩支球隊也都是台日韓三國相當耳熟能詳的球隊，可以說是親切感十足。大谷翔平在今年也打出相當傲人的「54轟59盜」賽季、就連達成「50-50」里程碑當下的比賽用球，也被台灣的機構以天價買下。但其實回顧2020年當時，對大谷來說也不是順心如意的一年，僅以投手身分出賽2場外，大谷打擊方面也出現撞牆期，到9月23日才轟出第一發全壘打。只不過，當時大谷也是相當樂觀、亦不躁進，在接受媒體訪問時也坦言當然也有考慮是否要放棄「投打二刀流」。不過在與當時洛杉磯天使隊商談後，大谷還是希望再挑戰一次。而在隔年，大谷也以優秀成績拿下美聯MVP，讓所有一度在2020年質疑「二刀流不可行」的人們嘖嘖稱奇。如果沒有當年的蟄伏、就沒有2021後大谷翔平的高度飛躍。對於這些小將亦然，再經由當年的哭泣與不甘後，經由4年蛻變成為更成熟的大人與選手，一度在4年前放棄的職棒之夢，如今將在2025年賽季正式在球迷前上演。●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com