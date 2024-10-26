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▲金門山西拌麵原是雜貨店，後來成為金門著名美食店家。（資料照／記者呂炯昌攝）

▲金門山西拌麵原是雜貨店，後來成為金門著名美食店家，海蚵煎蛋是著名菜色之一。（資料照／記者呂炯昌攝）

金門旅遊除了必吃的炒泡麵外，還有號稱「總統級乾拌麵」的「長榮山西拌麵」，因為故總統蔣經國擔任國防部長期間視察，每到金門必吃而得名。不過，山西拌麵在日前突然宣布歇業消息，讓饕客們感到十分不捨，直呼「當兵回憶不見了」。山西拌麵雖地處偏僻，店門口為一般民房外觀，矮小的水泥平房相當不顯眼，場地較古樸簡陋，稍嫌擁擠，但是每到假日常座無虛席，與鴻美炒泡麵一樣同為金門富有盛名之店家，很多阿兵哥退伍後來金門還會特地來回味這一款美味。早期山西拌麵是沒有加蛋的，在麵底下加蛋其實是有典故的，因為30多年前有位阿兵哥生日，老闆偷偷在他的麵底下加顆荷包蛋為他慶生，後來老闆為了替辛勞的阿兵哥們多補充點營養，之後在每碗麵的底下都放有一顆貼心的荷包蛋。山西拌麵除乾拌麵馳名外，菜餚均使用本地食材，招牌菜包括「炒滷味」（內容食材為豆乾、豬肉、豬耳朵）、炒螃蟹、海蚵煎蛋、麥芽雞、蘑菇赤肉湯等。故總統蔣經國在擔任國防部長時前往視察，每到金門必吃而得名。國防部舉辦媒體邀訪金門，也曾在2011年與2015年帶媒體到山西拌麵用餐。很多阿兵哥退伍後來金門還會特地來回味這一款美味。山西拌麵10月20日在臉書粉專表示，「最後一碗『酸辣湯』上完～『山西拌麵』正式結束營業，過往營業的酸甜苦辣點滴在心頭～今晚我們要熄燈了～由衷感謝各位朋友們的支持與包涵～沒有什麼特別的原因，只希望父母親能夠結束高壓的生活環境。享受下半餘生含飴弄孫的生活！」對於山西拌麵突然宣佈歇業，許多人留言說「記憶中的好味道再也吃不到了，難過」、「當初在軍中的時候就有吃過了，慶幸多年前帶家人去金門遊玩有再次去光臨！現在已成回憶」、「金沙失去一個美食續集。縣內應該頒一個美食獎給你。」