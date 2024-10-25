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台南地檢署偵辦光電不法犯罪，其中承暘光電負責人蔡清旭、蔡月姊弟涉嫌銀行法等多項罪嫌，被檢方聲請羈押禁見獲准，姐弟2人不服羈押裁定提抗告，台南高分院受理後25日撤銷原裁定，發回台南地院重裁。法官表示，蔡姓姐弟兩名被告不服羈押裁決，向台南高分院提起抗告，審理法官經查被告蔡清旭、蔡月娥2人自2023年迄今有多次入出境紀錄，但檢方於2023年5月間即對被告等發動偵查、搜索，之後被告等曾在偵查中出國，均如期歸國，且被告等出國期間僅短短數日，與被告等出境地點之關聯性低，難推認被告等出國後就不再回國而有逃亡之虞。被告等人於法院所述雖前後供述不同，惟被告等對其涉案所為避重就輕之陳述，這是人之常情。又本案案情固屬複雜，但檢方既已自2023年間即已對被告等開始偵辦，被告等若有意串證，早已完成，此項疑慮已不存在，何況檢方從未發現被告等有串證之情事。被告等與證人間之證述不一致部分，被告等既已認罪，此項疑慮亦已消除。法官認為，蔡清旭扣案手機內備忘錄資料固有遭刪除之部分，此部分自有待檢察官是否能予解密，但被告此舉似與勾串證人或共犯無涉。檢方於2023年間即對被告等發動搜索，與公司、工程相關之文件、手機、電腦等已為檢方所查扣，檢方既已整理相關之金流、合約等證據，迄今即難再認被告等有湮滅、隱匿證據之虞。可知原裁定認非予羈押被告等，顯難進行追訴、審判或執行，而對被告等裁定羈押，並禁止接見、通信，顯有未完善之處，被告等抗告指原裁定不當，並非無據，自應撤銷原裁定，發回原審法院另為妥適之裁定。本裁定不得再抗告。