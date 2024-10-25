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▲趙正平8月時剛證實和登記結婚，今日傳出老婆已懷孕並且快生產的好消息。（圖／中天提供）

▲趙正平即將升格當爸，網友、藝人紛紛留言祝福。（圖／記者朱永強攝影）

56歲藝人趙正平今（25）日在臉書驚喜宣布小22歲老婆懷孕的喜訊，並以藍字標記「是男寶」、「快生了」，還問大家有沒有推薦的育兒神器，他在今年8月時才剛證實已經登記結婚，兩個月後就傳出孩子即將誕生的消息，因此被猜測是先有後婚。不過這項喜訊還是迅速引來大批網友們的祝福，也有不少藝人朋友在貼文下面留言道喜。趙正平今日親自在社交平台發文宣布喜訊，分享自己對孩子到來的激動與感恩，他寫下：「感謝上帝賜予我們這份生命的禮物，這孩子的到來對我們而言是無法言喻的恩典，但我們滿懷感恩，因為這一切都蒙受祝福。我們將以感恩的心陪伴這孩子成長，無論面對什麼挑戰，我們會互相彼此扶持。我們願以這份感恩的心回應上帝的恩賜，讓這孩子在愛與關懷中茁壯成長，成為充滿智慧與愛神的人。」並引用聖經詩篇127:3「兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。」以及24:15「至於我和我家，我們必定事奉耶和華。」感謝上帝賜予這一份珍貴的禮物。趙正平在前年大方認愛，今年8月時剛鬆口承認已與女友完成登記結婚，寵妻的他還將房子、保險都登記在老婆名下，他透露尚未公開宴客、未來會低調辦理家宴。當時被問到老婆是否帶球嫁？趙正平予以否認，不過如今對照時間，先有後婚的可能性頗高。趙正平的好消息引來眾多祝福與關心，除了網友在底下留言恭喜以外，也有不少藝人朋友紛紛道喜，包括陳志強、黃豪平、陳漢典等人都來送上祝福，相當溫馨。