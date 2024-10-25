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美國總統大選進入最後倒數12天，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）展現後來居上的氣勢，在民調上接連超車民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），賭盤也一面倒看好川普。民主黨人的焦慮越來越強烈，出現許多質疑賀錦麗的聲音，賀錦麗近日登上《CNN》節目，直呼川普是法西斯主義者，但不少民主黨同僚對賀錦麗的表現給予批評，認為賀錦麗言詞空洞，習慣性地迴避問題，錯過向選民推銷自己的機會。根據《國會山莊》報導，多位民主黨人批評賀錦麗面對主持人古柏（Anderson Cooper）的提問時，回答總是過於閃爍其辭，依賴典型的政治語言陳詞濫調來迴避，而無法給出實質答覆。一位民主黨政治顧問表示，「這正是選民討厭政客的地方」，無法像正常人一樣溝通並表達觀點，「天啊，就回答一個該死的問題吧」。民主黨資深策士艾克塞羅德（David Axelrod）表示，「讓我擔心的是，當她不想回答問題時，總是習慣性進入單字沙拉（word salad）的狀態」，意即雖然不斷吐出話語，但卻語無倫次沒有要點，只是反覆在繞圈子。艾克塞羅德指出，當主持人古柏問賀錦麗，「妳對以色列的態度會比川普更強硬嗎？」這是一個十分直接了當的問題，然而賀錦麗回答了7分鐘，卻沒有一句話跟問題真正有關。《BBC》報導也表示，賀錦麗在剛代替拜登參選時顯得氣勢如虹，但如今隨著大選臨近，民主黨人的焦慮益發加劇。賀錦麗最初主打「歡樂」，訴諸改變未來，僅稱呼川普「怪異」。但現在賀錦麗已經轉而採取拜登之前的方針，稱川普是民主的威脅、法西斯份子，丟失了曾經帶來的樂觀與正能量。《美聯社》報導同時指出，許多民主黨人不認同賀錦麗的策略，認為不該再著墨於川普帶來的威脅，而是專注在談論經濟，解決選民對經濟現況的不滿以及對國家未來的悲觀。