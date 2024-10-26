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▲鳥取有日本最大沙丘之一「鳥取砂丘」，相當壯觀。 （圖／鳥取線觀光交流局、「Toripy帶你遊鳥取」提供）

▲鳥取是全日本螃蟹補獲量最高地區，盛產松葉蟹與紅楚蟹。（圖／鳥取線觀光交流局、「Toripy帶你遊鳥取」提供）

▲鳥取有柯南小鎮，也就是《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉北榮町。（圖／鳥取線觀光交流局、「Toripy帶你遊鳥取」提供）

鳥取縣（とっとりけん,Tottori Ken）位在日本本州西部山陰地方的一個縣。總面積在47個都道府縣中排名第41位，總人口數則是日本所有都道府縣中最少的，而人口密度也是最低的。但是這裡卻出了個日本首相，即是今年10月剛即位的石破茂。除了人口最少，鳥取其實有許多日本別的縣市所沒有的特點，像是螃蟹補獲量最高、全日本最早有和牛隻地區等，《NOWnews今日新聞》整理另外4大之「最」，以及如何從台灣到鳥取之交通。石破茂其實出生在東京，但是沒多久後就因為父親擔任鳥取縣知事（等同縣長）而舉家搬遷到鳥取，雖後來石破茂到東京就讀慶應義塾大學，可是在石破茂的從政之路上，他又擔任好幾屆鳥取縣國會議員，所以可以說石破茂大部分的人生都是在鳥取。提到鳥取，有許多特點，像是擁有日本最大的沙丘之一「鳥取砂丘」，以及這裡是全日本捕蟹量最多，也是《名偵探柯南》、《鬼太郎》作者的故鄉，堪稱動漫迷最愛到訪景點之一。第一眼看到鳥取砂丘，會覺得好似沙漠，總面積高達16平方公里，是日本最大的砂丘之一。因風向，沙丘還會呈現出獨特的自然紋理，如「風紋」、「砂簾」、「砂柱」等自然現象。此外，鳥取砂丘也成為了戶外活動的勝地，來到照理可以體驗多樣活動，像是騎駱駝、滑翔翼、砂丘滑砂、沙漠摩托車和沙漠瑜珈等。沙丘旁更有「砂之美術館」，是世界上唯一以「沙」做為雕塑作品素材的室內美術館。提到要去日本吃蟹，國人第一個聯想的目的地都是北海道，事實上，鳥取才是全日本補蟹量最高的地區，尤其捕抓到的松葉蟹最是知名。鳥取人甚至還訂11月的第4天是螃蟹日，也是撈捕季節開始的日子。另外，鳥取還生產獨有的紅楚蟹，外型與松葉蟹相像，肉質比松葉蟹更甘甜。鳥取的和牛是日本各地名種和牛的始祖，產量不多、彌足珍貴。2017年，鳥取和牛更獲得「肉質日本第一」殊榮。日本知名的妖怪漫畫《鬼太郎》作者水木茂，以及《名偵探柯南》作者 ，兩位都是鳥取人。知名景點水木茂大道，位於鳥取市境港市內，步行道上沿途矗立著150尊以上由水木茂大師創作的妖怪銅像，每尊銅像都栩栩如生。而若是柯南迷，絕不能錯過柯南小鎮，是《名偵探柯南》作者青山剛昌的故鄉北榮町，且還將原本的由良車站改名為柯南站，更打造了一座青山剛昌故鄉館(柯南博物館)。鳥取縣東部有鳥取砂丘柯南機場，再從機場到JR鳥取站搭巴士大約20分鐘。但是想直飛柯南機場，需包機方式，即是參加旅行社行程，目前日期有11月11日、11月15日、11月19日、11月23日、11月27日出發，皆為五天四夜，可接洽鳳凰、名生、理想旅行社。從岡山桃太郎機場需先搭巴士至岡山站，再轉「特級因幡號」或巴士至鳥取，總時間約。從福岡機場可先至JR博多站，再轉新幹線至JR岡山站，轉乘「特急超級因幡」（特急スーパーいなば）或巴士抵達鳥取，需耗約4小時。關西機場需先轉乘進去新大阪站，接著搭乘「特急超級白兔」號，或者接巴士，鳥取站下車。所需總時間約3小時。