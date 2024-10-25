我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大賽G5今（25）日在台中洲際球場舉行，中信兄弟推出洋投德保拉先發，以7局失1分的優質投球，搭配兄弟打線12支安打的火力支援，助兄弟以4：1擊敗統一獅，最終以4勝1敗拿下總冠軍，收穫隊史第10冠，追平統一獅紀錄，成為中職最多冠球隊。賽後總教練平野惠一感性表示，這次奪冠歸功於全隊努力，「棒球之神眷顧我們，這是所有人的力量。」平野惠一賽後分享奪冠的心情，他先表示：「非常、非常開心」，並指出兄弟奪冠關鍵在於全隊上下一心，「能夠在台灣大賽取勝，感謝每一位球員的努力。」率領兄弟奪得總冠軍的那一刻，是否感到壓力釋放？平野惠一認為自己其實並沒有特別大的壓力，反而更在意能否呈現出一場優質的比賽，「面對一支強大球隊，必須要做好準備全力以赴，最重要的是讓觀眾欣賞到一場好球賽。」當被問及參與隊史第10冠的意義，平野表示很榮幸在兄弟歷史上占有一席之地，「能夠成為這支球隊的一部分我感到非常開心。」此外，對於本季表現突出的曾頌恩，平野再次強調團隊的重要性，「不只是曾頌恩，全隊都做得非常好，我們能夠贏球是團隊的力量，而不是依賴單一球員。」