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▲「愛‧Sharing」今年以「倫敦」為聖誕主題城市。（圖／夢時代提供）

統一企業集團年度盛事「愛‧Sharing」，今年以「倫敦」為聖誕主題城市，11月15日起高雄夢時代除精彩的聖誕主樹外，將打造蒸汽火車、英倫時尚小屋、塔橋以及愛麗絲的迷宮，在週末更有英倫搖滾舞台演出，而「愛‧Sharing」點燈活動將於11/15晚上6點正式登場。今年「愛‧Sharing」選擇了倫敦這座經典與創新交織的城市，讓消費者置身於精彩的文化之都。今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。「愛‧Sharing」點燈活動將於11/15晚上6點正式登場，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除精彩的Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀展演外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」(鼓鼓呂思緯+蕭秉治)，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線演出，與民眾一同分享聖誕的喜悅，與身邊的人Share your love。