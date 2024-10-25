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美股25日開盤後各主要指數齊漲，本週市場隨著各大企業的財報起伏，如今財報季差不多到了尾聲，華爾街將目光轉移到即將來臨的美國總統大選，評估與消化若川普勝選重返白宮會帶來何種效應。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲195.18點，或0.46%；標普500指數上漲44.90點，或0.77%；那斯達克指數上漲234.11點，或1.27%；費城半導體指數上漲112.69點，或2.18%。根據《CNBC》報導，特斯拉股價飆升拉抬了標普500與那斯達克指數，不過，即使今日早盤報捷，標普500指數與道瓊工業指數很可能仍將中斷連6週上漲的勢頭。美債殖利率連續第二天走跌，Verdence的投資長霍尼曼（Megan Horneman）認為這替美股上漲提供了燃料。根據《路透社》報導，市場傾向於相信川普將會勝選，川普主張的企業減稅被認為對投資人有利，足以抵銷川普大舉上調進口關稅可能引發的通膨衝擊，提振了華爾街的樂觀情緒。然而另一方面，由於選戰激烈，投資者擔心若幾個搖擺州的票數過於接近，大選結果會引起爭議，並進而影響市場穩定，加劇全球地緣政治的不確定性。經濟學家加拉多（Raphael Gallardo）預期，美選後會面臨兩至三個月社會不穩定帶來的風險，「市場絕對不會喜歡這種情況」。