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▲高市府教育局長吳立森到場與民眾同歡，並邀請市民朋友走過路過絕對不能錯過最精彩的萬聖節活動。（圖／高市府教育局提供）

▲高雄萬聖節自10月25日至11月3日在凹子底森林公園展開為期10天的慶典。（圖／高市府教育局提供）

2024高雄萬聖節於今（25）日正式起跑，首發活動由22米全台最大南瓜怪閃亮登場，現場結合雷射燈光及投影轉換，高市府教育局指出，首日打破2萬名觀眾到場觀賞，民眾們大喊超萌、超可愛；高市府教育局長吳立森也到場與民眾同歡，並邀請市民朋友走過路過絕對不能錯過最精彩的萬聖節活動。高雄萬聖節活動自10月25日至11月3日在凹子底森林公園展開為期10天的慶典。帶來全台最大南瓜雷射燈光秀、遊街派對、南瓜舞台、封街塗鴉及南瓜市集等多項活動，讓市民及學生有機會體驗跨文化節慶習俗，並由國內外表演團體的展演及進入校園帶領學生學習的安排，感受藝術貼近生活的樂趣及活力。高市府教育局表示，此次萬聖節系列活動將呈現最精彩可期的表演與規劃，另活動場地配置、安全維護等事項也已作好最嚴謹的準備，邀請市民一定要攜家帶眷到凹子底森林公園享受萬聖節慶典開心及歡樂的氛圍。10月25日起每天晚上7時開始，每半小時都會有大南瓜燈光秀。26日活動當天下午4時，會開始發放紀念品小南瓜充氣棒，只要有裝扮造型，到凹子底公園現場就能領取獲得，送完為止。教育局也特別呼籲大小朋友，請大家這週末搭乘大眾運輸，一起來觀看表演，大南瓜、你搞怪、一起嗨！