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中信兄弟今（25）日在中職台灣大賽G5以4：1擊敗統一獅，以4勝1敗成績勇奪總冠軍。老闆辜仲諒現身台中洲際棒球場見證隊史第10座總冠軍，更豪氣宣布加碼4000萬冠軍獎金。辜董大讚總教練平野惠一帶隊有方，強調平野「帶人帶心」，符合兄弟球隊文化。在岳政華牢牢抓下本場最後一個出局數後，洲際棒球場全場飄起黃色彩帶，辜仲諒高舉雙手也朝著場內投擲彩帶，隨後他拿起麥克風向全場球迷喊話：「我們兄弟隊打得好不好？過不過癮？」當談到冠軍獎金時，全場先是爆出歡呼聲，球員們在後方也開始鼓譟，辜仲諒先喊出2000萬、3000萬，現場球迷反應熱烈，他打趣地說：「我說的是日幣！」隨後，辜董比出4的手勢，宣布冠軍獎金加碼4000萬台幣，讓全場嗨翻。平野惠一帶隊拿下總冠軍，辜仲諒表示：「他做得非常好，球員和教練都很喜歡他，平野不僅引導球隊，也很會帶心，這和我們的球隊文化很契合。」平野帶兵帶心可說是中信兄弟封王的關鍵之一。