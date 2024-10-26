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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）知悉歐盟官員討論加強制裁俄羅斯的消息人士告訴路透社，若美國前總統川普（Donald Trump）重返白宮，恐損及西方孤立俄國的各項措施，因此歐洲外交官正準備加強制裁俄國。路透社報導，歐盟（EU）官員與外交官之間的商討著重於幾項舉措，以確保就算華府改弦易轍，歐洲仍可維持長期制裁，並經由更嚴格的執行來強化制裁措施。知情人士指出，可能做法包括制定「無所不包」的規範，以辨別及遏止可疑貨品運抵俄羅斯，並擴大石油船運限制。不具名消息人士提到，還有討論是關於調整凍結俄羅斯央行資產的規定，必須由歐洲各國每6個月更新一次。有3位歐盟外交官指稱，部分歐盟成員國也正著手研議「無所不包」規範的構想，適用於戰場物資或更廣泛的出口禁令。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131025