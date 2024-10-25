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▲在台灣大賽系列賽中，中信兄弟的守備即便偶有失誤，但整體穩定性仍是全聯盟首屈一指。特別是黃金二游搭擋，岳東華與江坤宇的組合，守備範圍與穩定性兼具。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟後援投手吳俊偉此役好球率高，也讓統一獅打者只能儘早出棒，最終完成6上6下，順利關門成功，中信兄弟也奪下總冠軍。（圖／記者葉政勳攝 ）

台灣大賽第5戰，中信兄弟打出他們既有風格的棒球，除了穩定的內野中線防守，屢屢讓試圖反攻的統一獅無法串聯攻勢，整場比賽安打已不多，想做戰術串聯卻又失敗。再加上中信兄弟投手教練王建民彈性、又精準的調度牛棚投手群，吳俊偉也投出台灣大賽裡的最佳狀態，直接拿下6出局關門，不給對手生機，最終中信兄弟4：1擊敗統一獅，奪下總冠軍。這場台灣大賽第5戰，統一獅隊在背水一戰的情況下，針對中信兄弟先發投手德保拉的投球，有擬訂策略積極攻擊。面對德保拉狀況不錯的速球，統一獅打者都是針對此球路做攻擊，也因此與德保拉搭配的高宇杰，除了把速球的進壘點投得開一點之外，變化球的頻率也變高，但仍希望德保拉積極攻擊好球帶。對手的攻擊策略積極，除了投捕手透過配球改變節奏外，就需要後面隊友的守備來幫忙。雖然在台灣大賽系列賽中，中信兄弟的守備即便偶有失誤，但整體穩定性仍是全聯盟首屈一指。特別是黃金二游搭擋，岳東華與江坤宇的組合，守備範圍與穩定性兼具，在後段棒次又能夠給予上壘跟適時一擊的貢獻，成為台灣大賽第5戰的關鍵人物。比賽前半段，德保拉狀況尚未回穩。2局上，1出局後陳聖平擊出安打，陳重羽的三壘滾地球，王威晨急著想要策動雙殺發生失誤，也讓德保拉必須要連2個半局都面對危機。不過此時岳東華幫了大忙，林祖傑的一、二壘間深遠滾地球，岳東華站雙殺站位，卻能夠在往一壘移動的同時把球傳向二壘完成封殺，減少一個得點圈跑者，也給德保拉少一點的壓力，是比賽前半段的關鍵。後續比賽過程，包括7局上，又是林祖傑的反向攻擊，岳東華大範圍移動接殺；8局上，林佳緯的游擊平飛球，被江坤宇飛撲接殺。這2個出局數，雖不是在關鍵局面，但也讓統一獅在比賽後段試圖展開反攻的氣勢被終結，最終是連續10名打者出局，結束今年的賽事。在整個台灣大賽，統一獅在上半季引以為傲的機槍打線，只有第2戰有發揮。也因此在比賽的過程中，除了期待安打串聯外，只能仰賴戰術執行，試圖增加跑壘推進的機會，也增加得分的機率。不過在台灣大賽第5戰中，4局上統一獅隊2次發動戰術失敗，也讓該局3支安打變成空，無法追平比分。4局上，潘傑楷安打上壘後，無人出局一壘有人，對統一獅來講是大好得分機會。1好2壞時，統一獅下達跑打戰術，認為此時德保拉跟高宇杰的搭配，應該會配直球搶好球數，所以讓潘傑楷先起跑，讓胡金龍看狀況攻擊，胡金龍揮空率低，這戰術成功率應該很高。不過德保拉跟高宇杰的搭配，因為比賽前段時，統一獅打者都抓直球攻擊，所以球數落後還是配曲球，加上在內角近身位置，胡金龍判斷是壞球放掉，結果不僅進入好球帶，由於德保拉是左投讓潘傑楷不好起跑，給了高宇杰傳球阻殺的時間，順利完成盜壘阻殺。同個半局裡，2出局一、三壘有人，2好2壞時，統一獅再度在適合的球數下達戰術，但跟之前跑打戰術不同，這次是一定要打到球的打跑戰術。不過此時德保拉跟高宇杰又配了曲球，且投在刁鑽的內角低進壘點，不僅製造了陳重羽揮空，高宇杰再度完成傳球阻殺，單局化解戰術2次，澆熄了統一獅的反攻氣焰。▲中信兄弟今晚配球策略成功，捕手高宇杰的引導功不可沒。（圖／記者葉政勳攝）前面4場台灣大賽，中信兄弟投手教練王建民的牛棚投手調度頗受好評，有現代大聯盟季後賽的調度風格，讓主戰的終結者、佈局投手，視狀況調度，不侷限一定要8、9局才能出賽，反而是看戰情、看棒次讓呂彥青、吳俊偉隨時上場，在前4戰的台灣大賽有好效果。這場台灣大賽第5戰，王建民投手教練臨場又有不同調度想法。8局先讓終結者吳俊偉上場，調度邏輯跟前面4場相同，此時統一獅隊是從第1棒的林佳緯上陣，面對前段棒次加上較多的左打者，讓終結者先來面對，加上吳俊偉的變速球對左打有壓制力，是合理的調度。而吳俊偉僅用7顆球就讓統一獅前3棒3上3下，用球數不多，王建民投手教練臨場決定讓吳俊偉續投，呂彥青繼續在牛棚準備。跟前面出賽相比，這場比賽吳俊偉好球率高，也讓統一獅打者只能儘早出棒，最終完成6上6下，順利關門成功，中信兄弟也奪下總冠軍。