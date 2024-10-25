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今年中職台灣大賽中信兄弟奪下隊史第10冠，投手教練王建民功不可沒，在投手調度和養成下足功夫，這也是他自從二軍升上一軍後首次在中職一軍執教的成果檢視，「建仔」王建民賽後表示：「現在稍微可以喘一口氣了。」自2018年回到台灣後，王建民先後在富邦悍將和中信兄弟擔任客座投手教練，2021年正式成為兄弟的二軍投手教練，與投手群建立深厚默契。2023年球季中中信兄弟教練團異動，王建民接任一軍投手教練，負責投手調度，成為兄弟奪冠的重要推手。對於從「農場養成」轉變為衝刺戰績、主導投手調度的一軍投手教練角色，王建民分享過去一年多來的心情，「季賽就是培養選手的過程，讓年輕投手在比賽中累積經驗、穩定成長，是最寶貴的收穫。」王建民也表示，這次一軍教練的經歷為他帶來全新視野，對未來執教更有幫助，「這次冠軍經驗幫助很大，二軍是看不到一軍的調度，現在身處一軍，重要是讓這些年輕選手成長。」