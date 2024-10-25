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▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，總教練平野惠一賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

中信兄弟日籍總教練平野惠一率領球隊奪下2024年中職總冠軍，面對全場百萬象迷熱情喊話：「全國中信兄弟球迷、今天來的兄弟球迷們，你們是台灣NO.1！」讓場內氣氛沸騰。當兄弟主持人小白隨即提問「接下來還有人要去屏東嗎？」平野惠一幽默回應：「這次反而是我被說『你屏東！』」讓現場球迷笑個不停。在奪冠致詞中，平野惠一感謝球員們的努力，並請觀眾為他們熱烈鼓掌，「我是很嚴格的總教練，每一場比賽都不斷提醒球員該做的細節，今天終於有了好結果，真的非常謝謝大家。」致詞結束後，球員們圍成圓圈準備拋教頭平野惠一，但隨後有球員突發奇想，用紅土灑向平野，場面十分逗趣。因為這一幕未被捕捉到，主持人小白喊出「重拍」後 。球員們玩心再起，趁機再次將紅土撒向教頭，平野驚訝的反應逗得全場笑聲不止，只好趕緊跑回休息室內洗把臉。